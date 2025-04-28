Ялта: работа транспорта в поминальные дни

Пятый квартал Водопад Учан-Су 7:20 7:50 9:00 9:50 11:00 11:50 13:00 13:50 16:00 16:50 18:00 18:50

Также в период времени с 26.04.2025 по 03.05.2025 от остановки общественного транспорта «Пятый квартал» будут курсировать дополнительно 3 транспортных средства с интервалом движения:

7:40 10:45 14:40 8:00 11:20 15:00 8:20 11:40 15:25 8:40 12:00 15:45 9:20 12:40 16:25 9:40 13:25 16:45 10:00 13:50 17:10 10:25 14:15 17:35

Отправление от остановки общественного транспорта «Кладбище» будет осуществляться по прибытию автобуса.

источник: пресс-служба администрации Ялты