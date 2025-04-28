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Ялта: работа транспорта в поминальные дни
источник фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялта: работа транспорта в поминальные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 12:33 28.04.2025

В администрации Ялты сообщили: муниципальный автобусный маршрут № 133 «Пятый квартал – Водопад Учан-Су» согласно утвержденной схеме движения и графику:
Пятый квартал Водопад Учан-Су
7:20 7:50
9:00 9:50
11:00 11:50
13:00 13:50
16:00 16:50
18:00 18:50

Также в период времени с 26.04.2025 по 03.05.2025 от остановки общественного транспорта «Пятый квартал» будут курсировать дополнительно 3 транспортных средства с интервалом движения:

7:40 10:45 14:40
8:00 11:20 15:00
8:20 11:40 15:25
8:40 12:00 15:45
9:20 12:40 16:25
9:40 13:25 16:45
10:00 13:50 17:10
10:25 14:15 17:35

Отправление от остановки общественного транспорта «Кладбище» будет осуществляться по прибытию автобуса.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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