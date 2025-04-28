Ялта: работа транспорта в поминальные дни

|Пятый квартал
|Водопад Учан-Су
|7:20
|7:50
|9:00
|9:50
|11:00
|11:50
|13:00
|13:50
|16:00
|16:50
|18:00
|18:50
Также в период времени с 26.04.2025 по 03.05.2025 от остановки общественного транспорта «Пятый квартал» будут курсировать дополнительно 3 транспортных средства с интервалом движения:
|7:40
|10:45
|14:40
|8:00
|11:20
|15:00
|8:20
|11:40
|15:25
|8:40
|12:00
|15:45
|9:20
|12:40
|16:25
|9:40
|13:25
|16:45
|10:00
|13:50
|17:10
|10:25
|14:15
|17:35
Отправление от остановки общественного транспорта «Кладбище» будет осуществляться по прибытию автобуса.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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С тегами: транспорт крыма