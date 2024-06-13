Ялта — среди городов-лидеров России по благоустройству

Ялта вошла в число лидеров среди российских городов по уровню благоустройства. Об этом свидетельствуют данные Индекса качества жизни ВЭБ.РФ.

Почти 92% жителей считают Ялту красивой и ухоженной, 97,6% — довольны тем, как преображается город. На 4,5 балла из 5 ялтинцы оценивают качество воздуха и воды, а также работу служб по вывозу мусора.

Больше половины жителей Ялты (53,9%) положительно отмечают усилия властей по охране окружающей среды. В целом уровень благоустройства Ялты в Индексе качества жизни ВЭБ.РФ оценивается в 76,68 балла, что выше среднего для городов показателя в 55,46.

Ялтинцы также довольны своими жилищными условиями и работой. Порядка 20% опрошенных трудятся удаленно. Многие жители Ялты работают над научными публикациями — их число в год (27,44 ед. на 10 тыс. человек) втрое превышает средние для городов Индекса показатели.

Наряду с «Благоустройством» Ялта демонстрирует уверенные результаты еще по ряду групп показателей, важнейших как для местных жителей, так и для гостей города-курорта. Это, например, «Природно-экологические условия», возможности для организации отдыха и проведения свободного времени. Важно, что показатели Индекса формируются как объективными данными, так и результатами опросов горожан. Запрос на аналитику мы фиксируем как со стороны управленцев — для оценки эффектов от проектов и программ, так и бизнеса — например, при первичной экспертизе потенциально перспективных направлений, — отмечает главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.

источник: пресс-служба ВЭБ.РФ