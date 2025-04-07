Ялта стала участником Всероссийской акции «10000 шагов к жизни»

Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. Участниками акции стали более 400 ялтинцев. Среди них воспитанники спортивных школ и городского подростково-молодёжного центра, родители ребят и самые спортивные жители города. Дети и взрослые стартовали от памятника Максиму Горькому, прошлись по набережной, а на площади Советской сделали зарядку, которую провела директор МБУ ДО «Спортивная школа» Мария Засека.
Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский пожелал участникам мероприятия всегда быть активными и спортивными.
Акция «10000 шагов к жизни» проходит с 2015 года. Своей целью она ставит пропаганду здорового образа жизни. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов. Это является нормой для поддержания оптимальной физической активности. Пусть спорт будет нормой вашей жизни!, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Главу муниципалитета.
источник: Ялтинский городской совет
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