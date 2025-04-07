Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Ялта стала участником Всероссийской акции «10000 шагов к жизни»
Новости Республики
Ялта стала участником Всероссийской акции "10000 шагов к жизни"
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялта стала участником Всероссийской акции «10000 шагов к жизни»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:11 07.04.2025

Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.  Участниками акции стали более 400 ялтинцев. Среди них воспитанники спортивных школ и городского подростково-молодёжного центра, родители ребят и самые спортивные жители города. Дети и взрослые стартовали от памятника Максиму Горькому, прошлись по набережной, а на площади Советской сделали зарядку, которую провела директор МБУ ДО «Спортивная школа» Мария Засека.

Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский пожелал участникам мероприятия всегда быть активными и спортивными.

Акция «10000 шагов к жизни» проходит с 2015 года. Своей целью она ставит пропаганду здорового образа жизни. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов. Это является нормой для поддержания оптимальной физической активности. Пусть спорт будет нормой вашей жизни!, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Главу муниципалитета. 

источник: Ялтинский городской совет 

Узнайте больше:  На Чемпионате России по плаванию севастопольские спортсмены завоевали три медали
голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: спорт в Крыму

спорт в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x