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Ялта - участник международной акции «Сад Памяти»
фото: пресс-служба Ялтинского городского совета

Ялта — участник международной акции «Сад Памяти»

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 16:09 30.04.2025

Глава муниципального образования городской округ – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, депутаты Иван Яценко и Эдгар Элэлян, «Волонтёры Победы», сотрудники отеля LUCIANO и жители посёлка высадили 7 штук лагерстрёмии индийской, 18 можжевельников и 70 кустарников роз.

Это прекрасная инициатива. Всегда готов её поддерживать, так как создавать красоту в память о наших героях нужное и доброе дело. Победа далась советскому народу крайне нелегко. Война унесла 27 миллионов жизней. За время оккупации население Ялты сократилось на 26 тысяч человек. Мы наследники Великой Победы! Светлую память о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов мы обязаны пронести в наших сердцах! Пусть связь поколений не прервётся никогда!, — отметил Глава муниципалитета.  

Растения высадили рядом с бюстом А.С. Терлецкого в Форосе.

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Главная цель акции, напомним,  — высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

источник: Ялтинский городской совет

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