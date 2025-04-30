Ялта — участник международной акции «Сад Памяти»

Это прекрасная инициатива. Всегда готов её поддерживать, так как создавать красоту в память о наших героях нужное и доброе дело. Победа далась советскому народу крайне нелегко. Война унесла 27 миллионов жизней. За время оккупации население Ялты сократилось на 26 тысяч человек. Мы наследники Великой Победы! Светлую память о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов мы обязаны пронести в наших сердцах! Пусть связь поколений не прервётся никогда!, — отметил Глава муниципалитета.