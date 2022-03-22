Ялта участвует во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» состоится в Ялте в субботу, 2 апреля, в 10.00.

В этом году ЕГЭ с родителями пройдет по всей стране уже в шестой раз. Мероприятие призвано помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

В день ее проведения родители, бабушки и дедушки школьников, а также общественные деятели и журналисты смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Поэтому Рособрнадзор задумал и реализовал данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям, — говорит начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта Ренард Кутковский.

Участникам ЕГЭ при себе необходимо иметь: паспорт, черную гелевую ручку, редакционное удостоверение (для журналистов).

ВНИМАНИЕ! Если вы желаете принять участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», приходите 2 апреля в 10.00 в МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум №1» по адресу: г. Ялта, ул. Ленинградская д. 49. Предварительно необходимо подать заявку в Департамент образования и молодежной политики на электронную почту ooo-UO@yalta.rk.gov.ru с указанием ФИО и контактного телефона.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта