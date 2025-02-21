Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Ялта в очередной раз — один из самых спортивных городов Крыма
Новости Республики
Ялта в очередной раз - один из самых спортивных городов Крыма
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялта в очередной раз — один из самых спортивных городов Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 18:18 21.02.2025

Кубок главе администрации Ялты Янине Павленко вручил Глава Республики Сергей Аксенов. Награждение состоялось во время традиционного чествования лучших спортсменов и тренеров, организации‌ и учреждении‌ Крыма по итогам 2024 года «Созвездие чемпионов».

Число занимающихся у нас всеми видами физкультуры и спорта – почти 82 тысячи человек. Это 69% населения! С прошлого года имеем ощутимый‌ прирост – в 13,5 тысяч. Очень много деток, которые также приносят награды в копилку Ялты, что особенно радует. В 2024 в муниципалитете прошло более 200 спортивных мероприятий. У нас работают 8 учреждении‌, осуществляющих спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, 46 федераций, ассоциаций и спортивных клубов. Цифры внушительные, но нет пределов совершенству. Планку не снижаем и делаем все‌, чтобы получить Кубок и в следующем году! И конечно же, работаем над усовершенствованием спортивной‌ инфраструктуры, — цитирует пресс-служба Янину Павленко. 

В списке лучших тренеров и спортсменов полуострова большое количество ялтинцев. Среди них тренеры по легкой атлетике Ярослав Литвинов, по настольному теннису Владимир Прима, по сумо Дмитрий Данилишин, выступающий тренер – победитель Первенства России по городкам Алексей Рыколенко, победитель первенства России по сумо Алевтина Кравченко, по самбо Александр Туровский, тренер по дзюдо Владимир Рыбальченко, победитель Первенства России по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет Александра Волокитина, победитель Первенства России по сумо до 15 лет Мария Жукова, Заслуженный мастер спорта Вера Маркарян. Лучшей стала и Школа олимпийского резерва по легкой атлетике №1 под руководством Натальи Белухи.

Хочу отметить большую работу Управления спорта и физической культуры, благодаря чему удается несколько лет подряд удерживать звание! Благодарю всех, кто вносит вклад и приглашаю всех присоединиться к занятиям физическими активностями, ведь это залог здоровья и долголетия. А целебный ялтинский климат только усилит эффект и подкрепит успех, — говорит первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов, курирующий спортивное направление. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Узнайте больше:  Вадим Семеновский из Керчи взял "серебро" юниорского первенства России по самбо
голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: спорт в Крыму

спорт в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x