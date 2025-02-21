Ялта в очередной раз — один из самых спортивных городов Крыма

В списке лучших тренеров и спортсменов полуострова большое количество ялтинцев. Среди них тренеры по легкой атлетике Ярослав Литвинов, по настольному теннису Владимир Прима, по сумо Дмитрий Данилишин, выступающий тренер – победитель Первенства России по городкам Алексей Рыколенко, победитель первенства России по сумо Алевтина Кравченко, по самбо Александр Туровский, тренер по дзюдо Владимир Рыбальченко, победитель Первенства России по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет Александра Волокитина, победитель Первенства России по сумо до 15 лет Мария Жукова, Заслуженный мастер спорта Вера Маркарян. Лучшей стала и Школа олимпийского резерва по легкой атлетике №1 под руководством Натальи Белухи.

Хочу отметить большую работу Управления спорта и физической культуры, благодаря чему удается несколько лет подряд удерживать звание! Благодарю всех, кто вносит вклад и приглашаю всех присоединиться к занятиям физическими активностями, ведь это залог здоровья и долголетия. А целебный ялтинский климат только усилит эффект и подкрепит успех, — говорит первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов, курирующий спортивное направление.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта