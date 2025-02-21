Ялта в очередной раз — один из самых спортивных городов Крыма

Кубок главе администрации Ялты Янине Павленко вручил Глава Республики Сергей Аксенов. Награждение состоялось во время традиционного чествования лучших спортсменов и тренеров, организации и учреждении Крыма по итогам 2024 года «Созвездие чемпионов».
Число занимающихся у нас всеми видами физкультуры и спорта – почти 82 тысячи человек. Это 69% населения! С прошлого года имеем ощутимый прирост – в 13,5 тысяч. Очень много деток, которые также приносят награды в копилку Ялты, что особенно радует. В 2024 в муниципалитете прошло более 200 спортивных мероприятий. У нас работают 8 учреждении, осуществляющих спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, 46 федераций, ассоциаций и спортивных клубов. Цифры внушительные, но нет пределов совершенству. Планку не снижаем и делаем все, чтобы получить Кубок и в следующем году! И конечно же, работаем над усовершенствованием спортивной инфраструктуры, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
В списке лучших тренеров и спортсменов полуострова большое количество ялтинцев. Среди них тренеры по легкой атлетике Ярослав Литвинов, по настольному теннису Владимир Прима, по сумо Дмитрий Данилишин, выступающий тренер – победитель Первенства России по городкам Алексей Рыколенко, победитель первенства России по сумо Алевтина Кравченко, по самбо Александр Туровский, тренер по дзюдо Владимир Рыбальченко, победитель Первенства России по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет Александра Волокитина, победитель Первенства России по сумо до 15 лет Мария Жукова, Заслуженный мастер спорта Вера Маркарян. Лучшей стала и Школа олимпийского резерва по легкой атлетике №1 под руководством Натальи Белухи.
Хочу отметить большую работу Управления спорта и физической культуры, благодаря чему удается несколько лет подряд удерживать звание! Благодарю всех, кто вносит вклад и приглашаю всех присоединиться к занятиям физическими активностями, ведь это залог здоровья и долголетия. А целебный ялтинский климат только усилит эффект и подкрепит успех, — говорит первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов, курирующий спортивное направление.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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