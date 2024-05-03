Ялта — в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в мае

Май — тот месяц, когда сезон путешествий уже в разгаре. Особенно к ним побуждает обилие праздников и выходных. И очень хочется, чтобы во время отдыха была надежная «крыша над головой», где тебя готовы встретить 24 часа в сутки. Поэтому отдых в отелях не теряет популярности, несмотря на то, что по данным ТВИЛ в мае средняя стоимость ночи проживания в них выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.