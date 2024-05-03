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Ялта — в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в мае
фото: pikist.com

Ялта — в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:50 03.05.2024

Май — тот месяц, когда сезон путешествий уже в разгаре.  Особенно к ним побуждает обилие праздников и выходных.  И очень хочется, чтобы во время отдыха была надежная «крыша над головой», где тебя готовы встретить 24 часа в сутки. Поэтому отдых в отелях не теряет популярности, несмотря на то, что по данным ТВИЛ в мае средняя стоимость ночи проживания в них выросла на 21% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года.

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4025 р. / 4 ночи
3. Москва, Московская область ― 3570 р. /3 ночи
4. Анапа, Краснодарский край ― 3022 р. / 5 ночей
5. Геленджик, Краснодарский край ― 3283 р. / 4 ночи
6. Ялта, Крым ― 3995 р. / 4 ночи
7. Казань, Татарстан ― 4337 р. / 3 ночи
8. Кисловодск, Ставропольский край ― 4381 р. / 4 ночи
9. Краснодар, Краснодарский край ― 2971 р. / 2 ночи
10. Пятигорск, Ставропольский край ― 2330 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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