Ялта — в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в отелях в мае 2024 года. На первом месте традиционно Сочи с 17% майских отельных бронирований, на втором Санкт-Петербург , а на третьем — Москва (16% и 8% майских бронирований в отелях соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в мае:
1. Сочи, Краснодарский край ― 3386 р. / 5 ночей*
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С тегами: Крым туристический