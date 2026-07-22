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Ялта в режиме ЧС: в городе действуют центры содействия

Ялта в режиме ЧС: в городе действуют центры содействия

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:50 22.07.2026

В Ялте открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Они находятся в здании администрации и территориальных органов, — написала она в МАКС.

Перечень адресов:

  • Ялта – пл. Советская, 1;
  • Гурзуф – ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж);
  • Массандра – ул. Стахановская, д. 21;
  • Ливадия – ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3;
  • Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24;
  • Кореиз – Севастопольское шоссе, 27;
  • Алупка – ул. Красногвардейская, д. 32;
  • Симеиз – ул. Звездная, 2, 2 этаж;
  • Форос – ул. Космонавтов, 4.
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Также зарядить телефоны можно в сети магазинов ПУД:

  • ул. Маршака, 2 (Спартак);
  • ул. Киевская, 5 (Дом торговли);
  • ул. Киевская, 6 (на Октябре);
  • ул. Садовая, 5;
  • ул. Ореховая, 44;
  • Алупка, ул. Амет-Хана Султана, 14;
  • ул. Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр);
  • ул. Тимирязева, 37А.

По информации Павленко, после полудня пункты дополнительно укомплектуют зарядными устройствами, пока не необходимо приносить собственные.

Ранее в среду сообщалось, что на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.

источник: РИА Новости Крым

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