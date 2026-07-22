Ялта в режиме ЧС: в городе действуют центры содействия

В Ялте открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.
Они находятся в здании администрации и территориальных органов, — написала она в МАКС.
Перечень адресов:
- Ялта – пл. Советская, 1;
- Гурзуф – ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж);
- Массандра – ул. Стахановская, д. 21;
- Ливадия – ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3;
- Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24;
- Кореиз – Севастопольское шоссе, 27;
- Алупка – ул. Красногвардейская, д. 32;
- Симеиз – ул. Звездная, 2, 2 этаж;
- Форос – ул. Космонавтов, 4.
Также зарядить телефоны можно в сети магазинов ПУД:
- ул. Маршака, 2 (Спартак);
- ул. Киевская, 5 (Дом торговли);
- ул. Киевская, 6 (на Октябре);
- ул. Садовая, 5;
- ул. Ореховая, 44;
- Алупка, ул. Амет-Хана Султана, 14;
- ул. Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр);
- ул. Тимирязева, 37А.
По информации Павленко, после полудня пункты дополнительно укомплектуют зарядными устройствами, пока не необходимо приносить собственные.
Ранее в среду сообщалось, что на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.
источник: РИА Новости Крым
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