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Ялта - в топ-10 популярных альтернативных направлений отдыха в майские праздники
фото: Vjacheslav_Savskiy (pixabay.com)

Ялта — в топ-10 популярных альтернативных направлений отдыха в майские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:48 12.04.2022

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил направления в России и странах СНГ, куда можно съездить отдохнуть вместо Турции в майские праздники в 2022 году.

Почувствовать восточную сказку весной можно и не уезжая за границу. Великолепные мечети, величественные храмы, восточные сладости и выпечка — всё это можно найти в Татарстане, Башкирии, Крыму и на курортах Кавказских минеральных вод. Также отличной альтернативой Турции на «майских» будет поездка в Сочи, Калининградскую область, Беларусь, Абхазию и Грузию, — отмечают аналитики сервиса.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в майские праздники от 3 до 10 ночей и тратят на проживание от 2 до 5,5 тысяч рублей в сутки. В среднем семья из трёх человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей. Менее чем за две тысячи рублей в сутки можно отдохнуть в майские праздники в Башкирии и Абхазии. А вот отдых на озере Байкал в мае обойдется более пяти тысяч в сутки.

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Десять популярных направлений отдыха в майские праздники:

1. Сочи — 2606 р. / 8 ночей
2. Ялта — 3622 р. / 7 ночей
3. Кисловодск — 2502 р. / 6 ночей
4. Калининград — 2554 р. / 5 ночей
5. Казань — 3600 р. / 4 ночи
6. Уфа — 2132 р. / 2 ночи
7. Листвянка — 5450 р. / 5 ночей
8. Минск — 3600 р. / 3 ночи
9. Гагра — 1915 р. / 8 ночей
10. Тбилиси — 2477 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха


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