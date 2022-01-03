Ялта — в топ-10 популярных направлений для бронирования домов на новогодние праздники

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких направлениях туристы бронируют больше всего домов и коттеджей на новогодние праздники.
Самые направления для бронирования дома на новогодние каникулы — Крым, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Шерегеш, Суздаль, Олонец. По статистике Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи в новогодние праздники от 2 до 5 ночей и тратят на проживание от 2,9 до 9,5 тысячи рублей в сутки на семью из трёх человек. В среднем, отдохнуть в загородном доме в январе можно за 20 тысяч рублей. В проживание, как правило, входят такие услуги, как баня или сауна, кухня, авторские экскурсии от владельцев жилья, хранение горнолыжного инвентаря и другие, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Данные предоставлены на основании бронирований домов и коттеджей туристами для с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.
Десять популярных направлений для бронирования домов на Новый год:
- Ялта — 4291 руб. / 5 ночей *
- Москва — 4941 руб. / 3 ночи
- Санкт-Петербург — 3773 руб. / 4 ночи
- Сочи — 2908 руб. / 5 ночей
- Казань — 3893 руб. / 3,5 ночи
- Кисловодск — 3408 руб. / 4 ночи
- Нижний Новгород — 7558 руб. / 2 ночи
- Шерегеш — 9536 руб. / 3 ночи
- Суздаль — 4670 руб. / 2 ночи
- Олонец — 5409 руб. / 3 ночи
* Средние траты на аренду дома в сутки на семью из трёх человек / среднее число забронированных суток
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический