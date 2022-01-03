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Ялта - в топ-10 популярных направлений для бронирования домов на новогодние праздники
фото: pxhere.com

Ялта — в топ-10 популярных направлений для бронирования домов на новогодние праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:04 03.01.2022

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких направлениях туристы бронируют больше всего домов и коттеджей на новогодние праздники.

Самые направления для бронирования дома на новогодние каникулы — Крым, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Шерегеш, Суздаль, Олонец. По статистике Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи в новогодние праздники от 2 до 5 ночей и тратят на проживание от 2,9 до 9,5 тысячи рублей в сутки на семью из трёх человек. В среднем, отдохнуть в загородном доме в январе можно за 20 тысяч рублей. В проживание, как правило, входят такие услуги, как баня или сауна, кухня, авторские экскурсии от владельцев жилья, хранение горнолыжного инвентаря и другие, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований домов и коттеджей туристами для с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

Десять популярных направлений для бронирования домов на Новый год:

  1. Ялта — 4291 руб. / 5 ночей *
  2. Москва — 4941 руб. / 3 ночи
  3. Санкт-Петербург — 3773 руб. / 4 ночи
  4. Сочи — 2908 руб. / 5 ночей
  5. Казань — 3893 руб. / 3,5 ночи
  6. Кисловодск — 3408 руб. / 4 ночи
  7. Нижний Новгород — 7558 руб. / 2 ночи
  8. Шерегеш — 9536 руб. / 3 ночи
  9. Суздаль — 4670 руб. / 2 ночи
  10. Олонец — 5409 руб. / 3 ночи

* Средние траты на аренду дома в сутки на семью из трёх человек / среднее число забронированных суток

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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