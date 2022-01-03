Ялта — в топ-10 популярных направлений для бронирования домов на новогодние праздники

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких направлениях туристы бронируют больше всего домов и коттеджей на новогодние праздники.

Самые направления для бронирования дома на новогодние каникулы — Крым, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Шерегеш, Суздаль, Олонец. По статистике Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи в новогодние праздники от 2 до 5 ночей и тратят на проживание от 2,9 до 9,5 тысячи рублей в сутки на семью из трёх человек. В среднем, отдохнуть в загородном доме в январе можно за 20 тысяч рублей. В проживание, как правило, входят такие услуги, как баня или сауна, кухня, авторские экскурсии от владельцев жилья, хранение горнолыжного инвентаря и другие, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований домов и коттеджей туристами для с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

Десять популярных направлений для бронирования домов на Новый год:

Ялта — 4291 руб. / 5 ночей * Москва — 4941 руб. / 3 ночи Санкт-Петербург — 3773 руб. / 4 ночи Сочи — 2908 руб. / 5 ночей Казань — 3893 руб. / 3,5 ночи Кисловодск — 3408 руб. / 4 ночи Нижний Новгород — 7558 руб. / 2 ночи Шерегеш — 9536 руб. / 3 ночи Суздаль — 4670 руб. / 2 ночи Олонец — 5409 руб. / 3 ночи

* Средние траты на аренду дома в сутки на семью из трёх человек / среднее число забронированных суток

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