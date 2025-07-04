Ялта — в топ-5 самых дорогих городов РФ по расходам туристов

Статус наиболее популярных для поездок городов получили Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Анапа.

По данным сервиса, в среднем отдыхающие проводят в Ялте 12 дней и ежедневно тратят на карманные расходы 2020 рублей. В Сочи средняя величина карманных расходов путешественников составляет 2482 рублей в день на человека. В Анапе эта сумма достигает 2197 рублей в день, в Белокурихе – 2132 рубля. В этих городах средняя продолжительность летнего отдыха составляет 11 дней.

На последнем месте в топ-5 самых дорогих городов для отдыха оказался Владивосток. Путешественники обычно проводят в городе 14 дней, а на карманные расходы выделяют 1533 рубля в день на человека.

Самые большие любители летних путешествий живут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, в Свердловской области и Краснодарском крае. На них приходится до 50% от всех путешествий по стране в летний период.

«Геоплатформа» – собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Данные сервиса основаны на обезличенных сведениях о транзакциях и перемещениях клиентов ВТБ. Для анализа использовались данные о поездках и транзакциях россиян в летний период 2024 года и данные предыдущих лет.

источник: РИА Новости Крым