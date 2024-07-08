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Ялта — в топе городов, популярных для отдыха с любимыми
фото: pikist.com

Ялта — в топе городов, популярных для отдыха с любимыми

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 08.07.2024

6 июля отмечали Всемирный день поцелуя, а 8 июля – уже празднуют День семьи, любви и верности. Праздники вовсе не противоречат друг другу, поскольку любовь и верность царят там, где чувства не остывают, подпитываются общими делами, впечатлениями, путешествиями.
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