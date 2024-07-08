Ялта — в топе городов, популярных для отдыха с любимыми

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос на тему: где именно они хотели отдохнуть с любимыми людьми. Результаты опроса мы публикуем.

1. На первом месте оказался город Ялта, который выбрали 21% голосовавших. Ялту называют городом счастья и любви, напомним, что именно здесь происходило действие «Дамы с собачкой» А.П. Чехова.

2. На втором месте Санкт-Петербург, выбор 17% подписчиков. Этот город, как известно, место действия многих любовных историй, как литературных, так и реальных.

3. На третьем месте Сочи, выбор 16% участников голосования. В городе Сочи ночи и дни прекрасны для романтических свиданий — чем гости города с удовольствием пользуются.

4. На четвертом месте — Калининград, который пришелся по душе 12% участников голосования. И сам Калининград и города Калининградской области — место для прогулок по улицам и набережным, для посиделок в кафе и долгих разговоров.

5. Владивосток собрал 10% голосов. Романтические пары в летнее время с удовольствием посещают Токаревский маяк, Нагорный парк, Гору Любви и другие интересные места города.

6. За Геленджик высказались 8 % участников голосования. Здесь много прекрасных мест для прогулок влюбленных, например набережная и особенно Лермонтовский бульвар, где можно фотографироваться на фоне скульптур «Ассоль» и «Белая невеста».

7. Пятигорск выбрали 6 % подписчиков. Легенды о любви в этих горах рассказывались еще задолго до М.Ю. Лермонтова. И сегодня в городе и его окрестностях влюбленные могут прекрасно проводить время — отправляться на экскурсии, в том числе и на конные. Пить воду и вино и наслаждаться чистейшим воздухом этих мест.

8. Город Казань – выбор 5% всех голосовавших. Парк «Эрмитаж», башня Сююмбике, набережные, артпространства, кафе, отели — в этом городе любые влюбленные найдут места по вкусу.

9. Кострому выбрали 3 % подписчиков. Этот прекрасный город связан с фильмом «Жестокий романс» и здесь и беседка, и ресторан-дебаркадер, связанные со знаменитым фильмом. Но и кроме набережной и центра города в Костроме много точек притяжения для романтических пар.

10. За Муром проголосовал 2% участников опроса. Странно, что так мало, именно Муром — место действия легенды о Петре и Февронии, легенды о великой любви и верности.