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Ялта — в топе комфортных направлений для ленивого отдыха
фото: pikist.com

Ялта — в топе комфортных направлений для ленивого отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:04 15.07.2024

15 июля отмечается один из самых необычных праздников – День русской лени. Русская лень – герой многих пословиц и сказок, причем не всегда отрицательный, вспомним судьбу знаменитого сказочного героя —  Емели. Всем нам иногда хочется никуда не ходить, не перенапрягаться, а посвятить некоторое время ничегонеделанию. Тем более, что в некоторых местах лениться очень удобно, там есть вся инфраструктура – гамаки, шезлонги, бассейны…

1. На первом месте оказался город Ялта, который выбрали 28% голосовавших.   Действительно, если уж добрались до Ялты, отчего бы и не наслаждаться ленивым отдыхом… Хотя бы день-два, ведь потом все равно захочется куда-нибудь сорваться: в Ялте столько интересных мест.

2. На втором месте Сочи, выбор  20% участников голосования.    В Сочи — великолепная инфраструктура для отдыха на любой вкус, в том числе и для комфортного релакса.

3. Совсем чуть-чуть отстает  Геленджик: за него высказались 19 % участников голосования.  Бодрящий и ароматный воздух Геленджика и окрестностей расслабляет туриста и настраивает на ленивое созерцание великолепных пейзажей.

4. Калининград  подошел для лени 12% участников голосования.   Здесь можно отдыхать с европейским комфортом, неспешно, как течение реки Преголи.

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5. Санкт-Петербург выбрали 6 % подписчиков.   Действительно, на первый взгляд это город не для ленивых. Но здесь настолько комфортно, так хорошо развита туристическая инфраструктура, что любой сможет отдыхать именно так, как ему хочется.

6. Тюмень собрала 5% голосов.   Здесь можно лениться с пользой для здоровья, отдыхая на горячих источниках и наслаждаясь спокойствием и комфортом.

7. За Самару высказались 4 % участников голосования.   Здесь можно с удовольствием отдыхать на берегу Волги или в круизе по великой реке.  Судно идет, турист сидит и смотрит, как, вокруг сменяются пейзажи — чем не отдых?
8. Краснодар выбрали 3 % подписчиков.   Этот город в последние годы стал не только транзитным пунктом по пути на море, но и самостоятельным туристическим направлением.  Так что лениться в шезлонге у бассейна здесь тоже вполне возможно.9. Город  Казань – выбор 2%  всех голосовавших.  Туристы давно отмечают, что Казань — это город с очень неспешным менталитетом. И для туристов, в том числе ленивых, здесь созданы все условия.

10. За Нижний Новгород проголосовал 1% участников опроса.  Многие туристы так и писали: «Мы провели здесь два дня ленивого отдыха»… Почему бы и нет — здесь прекрасные отели, замечательные кафе, добродушные и гостеприимные люди. Все, для того, чтобы отдыхать, не напрягаясь.

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