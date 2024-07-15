Ялта — в топе комфортных направлений для ленивого отдыха

1. На первом месте оказался город Ялта, который выбрали 28% голосовавших. Действительно, если уж добрались до Ялты, отчего бы и не наслаждаться ленивым отдыхом… Хотя бы день-два, ведь потом все равно захочется куда-нибудь сорваться: в Ялте столько интересных мест.

2. На втором месте Сочи, выбор 20% участников голосования. В Сочи — великолепная инфраструктура для отдыха на любой вкус, в том числе и для комфортного релакса.

3. Совсем чуть-чуть отстает Геленджик: за него высказались 19 % участников голосования. Бодрящий и ароматный воздух Геленджика и окрестностей расслабляет туриста и настраивает на ленивое созерцание великолепных пейзажей. 4. Калининград подошел для лени 12% участников голосования. Здесь можно отдыхать с европейским комфортом, неспешно, как течение реки Преголи. Узнайте больше: Паромное сообщение между Крымским полуостровом и Краснодарским краем поддержат 5. Санкт-Петербург выбрали 6 % подписчиков. Действительно, на первый взгляд это город не для ленивых. Но здесь настолько комфортно, так хорошо развита туристическая инфраструктура, что любой сможет отдыхать именно так, как ему хочется. 6. Тюмень собрала 5% голосов. Здесь можно лениться с пользой для здоровья, отдыхая на горячих источниках и наслаждаясь спокойствием и комфортом.

7. За Самару высказались 4 % участников голосования. Здесь можно с удовольствием отдыхать на берегу Волги или в круизе по великой реке. Судно идет, турист сидит и смотрит, как, вокруг сменяются пейзажи — чем не отдых?