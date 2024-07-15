фото: pikist.com
Ялта — в топе комфортных направлений для ленивого отдыха
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
11:04 15.07.2024
Крым туристический 2024-07-15
1. На первом месте оказался город Ялта, который выбрали 28% голосовавших. Действительно, если уж добрались до Ялты, отчего бы и не наслаждаться ленивым отдыхом… Хотя бы день-два, ведь потом все равно захочется куда-нибудь сорваться: в Ялте столько интересных мест.
2. На втором месте Сочи, выбор 20% участников голосования. В Сочи — великолепная инфраструктура для отдыха на любой вкус, в том числе и для комфортного релакса.
3. Совсем чуть-чуть отстает Геленджик: за него высказались 19 % участников голосования. Бодрящий и ароматный воздух Геленджика и окрестностей расслабляет туриста и настраивает на ленивое созерцание великолепных пейзажей.
4. Калининград подошел для лени 12% участников голосования. Здесь можно отдыхать с европейским комфортом, неспешно, как течение реки Преголи.
5. Санкт-Петербург выбрали 6 % подписчиков. Действительно, на первый взгляд это город не для ленивых. Но здесь настолько комфортно, так хорошо развита туристическая инфраструктура, что любой сможет отдыхать именно так, как ему хочется.
6. Тюмень собрала 5% голосов. Здесь можно лениться с пользой для здоровья, отдыхая на горячих источниках и наслаждаясь спокойствием и комфортом.
7. За Самару высказались 4 % участников голосования. Здесь можно с удовольствием отдыхать на берегу Волги или в круизе по великой реке. Судно идет, турист сидит и смотрит, как, вокруг сменяются пейзажи — чем не отдых?
8. Краснодар выбрали 3 % подписчиков. Этот город в последние годы стал не только транзитным пунктом по пути на море, но и самостоятельным туристическим направлением. Так что лениться в шезлонге у бассейна здесь тоже вполне возможно.9. Город Казань – выбор 2% всех голосовавших. Туристы давно отмечают, что Казань — это город с очень неспешным менталитетом. И для туристов, в том числе ленивых, здесь созданы все условия.
10. За Нижний Новгород проголосовал 1% участников опроса. Многие туристы так и писали: «Мы провели здесь два дня ленивого отдыха»… Почему бы и нет — здесь прекрасные отели, замечательные кафе, добродушные и гостеприимные люди. Все, для того, чтобы отдыхать, не напрягаясь.
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