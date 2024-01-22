Ялта — в топе направлений, где обниматься лучше всего

21 января прошел Международный день объятий. Этот праздник появился еще в восьмидесятых годах прошлого века. С тех пор медицинские специалисты доказали, что «обнимашки» полезны для здоровья — не только психического, но и физического. Любовные, дружеские и просто приятельские объятия снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют выработке окситоцина и эндорфина. Помогают бороться со стрессами, тревожностью и страхами, а также с бессонницей.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ в честь Международного дня объятий провел в соцсетях опрос: в каких городах у наших подписчиков случались самые жаркие объятия? На первое место вышла Москва, на второе — Санкт-Петербург, а на третье — Сочи.

1. Москву выбрали 30% голосовавших.* И неудивительно, помните слова песни: «Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве». Москва не просто столица, это порт пяти морей, город проводов и встреч. А когда люди встречаются, что они делают? Правильно, обнимаются.

2. На втором месте Санкт-Петербург, выбор 26% подписчиков. Петербург называют городом любви и романтики, а какая же романтика без объятий? На площадях, под арками, на палубе экскурсионного кораблика и конечно, на крышах.

3. На третьем месте город Сочи, который понравился 24% участникам голосования. Если Санкт-Петербург — северная столица влюбленных, то Сочи, в котором, как известно «темные ночи», можно назвать южной. «Город-курорт априори, город любви навсегда», — так говорится про него в песенке. Значит — и город объятий.

4. Ялта собрала 20% голосов. Сколько литературных героев влюблялось и расставалось в Ялте! И наши современники, существующие в реальности, не отстают от них. Ялта с ее парками, набережными прекрасно подходит для романтических прогулок, разговоров и объятий.

5. За Краснодар высказались 16 % участников голосования. Столица Кубани — очень красивый город, в котором конечно много парков, тенистых аллей и кафе, где можно встречаться и обниматься.

6. Владивосток выбрали 12 % подписчиков. Это удивительно романтический город, который можно открывать с близким человеком бесконечно. У города свой нрав, свой достаточно сложный характер. Но ведь Владивосток — город прекрасных и огромных мостов. А что такое мосты, как не объятия между двумя берегами?

7. Пермь выбрали 8% всех голосовавших. Пермь — самый зеленый город-миллионник в стране, так что в летнее время там всегда можно найти дерево, под которым обняться. Ну а зимой всегда можно подойти к арт-объекту «Счастье не за горами» на набережной и понять, что самое главное в жизни совсем близко. И обняться, конечно.

8. Казань получила 5% голосов. Этот город тоже как будто создан для влюбленных — и здесь тоже есть арт-объекты для них. Например, скамейка, которая не позволит двоим сидеть вдали друг от друга. Или часы на улице Баумана, где назначаются встречи и свидания, за что их называют «маяком для влюбленных».

9. Кисловодск выбрали 3% проголосовавших. Здесь множество мест, подходящих для объятий: гора Кольцо», Замок Коварства и Любви, мостик «Дамский каприз». И конечно, прекрасная Долина роз.

10. Калининград собрал 2% голосов. Даже странно, что так мало — этот романтический город всегда открыт для влюбленных. Здесь есть Мост Влюбленных, построенный еще в начале двадцатого века. И Медовый мост, на котором висит много замочков — в знак клятв неразрывности любви. И конечно скульптура «Влюбленные» и весь район Амалиенау, как будто созданный для любви. Приезжайте, попробуйте!

*Опрос предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа