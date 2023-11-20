Ялта — в топе направлений, выбранных для новогоднего отдыха с детьми

Новогодние праздники — особенное время. Все ждут от них чуда, а особенно — дети. А что может быть чудесней, чем путешествие? К тому же — это самый лучший подарок: новые впечатления. виды, вкусы и истории.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос: куда они хотели бы отправиться с детьми на Новый год? На первом месте оказалась российская столица — Москва, на втором северная столица — Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи.

1. Неудивительно, что Москву выбрали 32% голосовавших. В Новый год здесь всегда много праздничных программ, которые очень нравятся детям. Устраиваются спектакли, работают ярмарки, в общем — есть на что посмотреть.

2. На втором месте — Санкт-Петербург, это выбор 22% подписчиков. Новогодний Петербург — это удивительный, занесенный снегом город, полный сказок и легенд. Для школьников здесь готовятся специальные экскурсионные программы — не только в самом Городе, но и в Павловске, Гатчине, Ломоносове.

3. На третьем месте Сочи, который выбрали 17% участников голосования. Конечно, здесь снега вряд ли дождешься, но встречать Новый год под пальмами — это тоже неплохое впечатление.

4. Карелия собрала 13 % голосов. Почему бы родителям с детьми не увидеть зимнюю Карелию, не покататься на лыжах, на санках или даже на собачьих упряжках? Сейчас эту услугу предлагают многие гостевые дома и турбюро.

5. За Великий Устюг высказались 9% участников голосования. Согласно поверьям именно в этом городе находится дом Деда Мороза — можно заехать к нему в гости, чтобы уж точно не пропустить встречи с ним на Новый год.

5. Ялту выбрали 7% подписчиков. Пожелаем им нового счастья в новогодней Ялте, где детей ожидает Поляна сказок, и конечно — самое синее море — пускай и зимнее.

7. Нижний Новгород отметили 5% всех голосовавших. В этом чудесном городе детей также ожидают спектакли, ярмарки, мастер-классы и другие увлекательные приключения.

8. Казань получила 4% голосов. В этом красивом, колоритном городе всегда найдется, чем занять ребенка — каток, аквапарк, прогулки и экскурсии. А потом можно выпить чаю со вкусной, свежайшей выпечкой. И сфотографироваться около статуи Кота Казанского.

9. Кострому выбрали 2% проголосовавших. Легенда гласит, что именно здесь родилась «Мороза порожденье», прекрасная Снегурочка, которая уже много десятилетий сопровождает Деда Мороза на детских праздниках. Здесь и Терем Снегурочки есть — и туда водят экскурсии!

10. Воронеж собрал 1% голосов. С самого начала праздников гостей города и местных жителей ждут парки и театрализованные представления в них, а также в торгово-развлекательных центрах. А в Сити-парке «Град» будет работать резиденция Деда Мороза — чтобы ни один ребенок не остался без встречи с чудом.

*Опрос предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа