Ялта — в топе популярных фитнес-маршрутов февраля

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для фитнеса в феврале 2025 года. Для этого на основе заявок выявили отели и гостевые дома, от которых было менее километра до спортивного зала или фитнес-центра. На первом месте по здоровому образу жизни оказался город Сочи, за которым 12% бронирований недалеко от спортивных центров в феврале. На втором Санкт-Петербург , а на третьем — Москва (9% и 7% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для занятий фитнесом в феврале:
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С тегами: Крым туристический