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Ялта - в топе популярных фитнес-маршрутов февраля
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных фитнес-маршрутов февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:31 25.02.2025

Началась Масленичная неделя, а это значит — блины, оладьи, сметана, икра и другие калорийные яства.  Такое меню приводит к тому, что спортзал поблизости просто необходим.  Поездки по российским городам на Масленицу стали в последние годы очень популярны, но также  в тренде — заботиться о своей фигуре и здоровье. Все это можно совместить, если даже в поездке выбирать место размещения недалеко от спортивного зала.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для   фитнеса в феврале 2025 года. Для этого на основе заявок выявили отели и гостевые дома, от которых было менее километра до спортивного зала или фитнес-центра.  На первом месте по здоровому образу жизни оказался город Сочи, за которым 12% бронирований недалеко от спортивных центров в феврале. На втором  Санкт-Петербург , а на третьем —  Москва  (9% и 7%  бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для занятий фитнесом в феврале:

Узнайте больше:  Севастополь и Ялта - в топе популярных направлений для спонтанных поездок в феврале
  1. Сочи, Краснодарский край ― 3124 р. / 4 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3387 р. / 3 ночи
  3. Москва, Московская область ―4821  р. /2 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 3577 р. / 3 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 3065 р. /2 ночи
  6. Новосибирск, Новосибирская область ― 3030 р. / 2 ночи
  7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 7457 р. / 4  ночи
  8. Ялта, Крым ― 3519 р. / 3 ночи
  9. Иркутск, Иркутская область ― 3522 р. / 2 ночи
  10. Екатеринбург, Свердловская область ― 3244 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 
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