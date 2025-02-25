Ялта — в топе популярных фитнес-маршрутов февраля

Началась Масленичная неделя, а это значит — блины, оладьи, сметана, икра и другие калорийные яства. Такое меню приводит к тому, что спортзал поблизости просто необходим. Поездки по российским городам на Масленицу стали в последние годы очень популярны, но также в тренде — заботиться о своей фигуре и здоровье. Все это можно совместить, если даже в поездке выбирать место размещения недалеко от спортивного зала.