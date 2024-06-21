Ялта — в топе популярных городов для Bleisure-путешествий

Такие гости выберут отель, если он предоставляет им гибкие условия бронирования. Их деловое расписание может измениться. Позвольте им без проблем сделать отмену или перенести бронь. Это будет плюс к лояльности. Также деловым туристам важны высокоскоростной Wi-Fi, конференц-зал, коворкинг, возможности для отдыха, развлечения и спорта, разнообразное питание (бары, кофейни, рестораны, «шведский стол» в отеле), консьерж-услуги. Предложите им маршруты для пеших, велосипедных и конных прогулок, фитнес, спа, бассейн, кинотеатр, — цитирует ТВИЛ директора компании «Skorbenko мanagement» и агентства отельного и санаторного маркетинга «DigitalWill» Сергея Скорбенко.

По данным сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ за год количество бронирований для Bleisure-путешествий выросло на 15%. Средний чек такого гостя составляет 4,2 тысячи рублей за ночь, что на 10% больше, чем годом ранее. Для деловых поездок на 3-4 дня туристы бронируют отели (56%) и апартаменты (42%). Глубина бронирований составляет 7-10 дней (+27% за год).

Десять городов для Bleisure-путешествий