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Ялта — в топе популярных городов для Bleisure-путешествий
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных городов для Bleisure-путешествий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:51 21.06.2024

Bleisure — это совмещение работы, деловой поездки с отдыхом. Такие путешественники очень требовательны, они ценят своё время и стараются распределять его максимально эффективно.

Такие гости выберут отель, если он предоставляет им гибкие условия бронирования. Их деловое расписание может измениться. Позвольте им без проблем сделать отмену или перенести бронь. Это будет плюс к лояльности. Также деловым туристам важны высокоскоростной Wi-Fi, конференц-зал, коворкинг, возможности для отдыха, развлечения и спорта, разнообразное питание (бары, кофейни, рестораны, «шведский стол» в отеле), консьерж-услуги. Предложите им маршруты для пеших, велосипедных и конных прогулок, фитнес, спа, бассейн, кинотеатр, — цитирует ТВИЛ директора компании «Skorbenko мanagement» и агентства отельного и санаторного маркетинга «DigitalWill» Сергея Скорбенко.

По данным сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ за год количество бронирований для Bleisure-путешествий выросло на 15%. Средний чек такого гостя составляет 4,2 тысячи рублей за ночь, что на 10% больше, чем годом ранее. Для деловых поездок на 3-4 дня туристы бронируют отели (56%) и апартаменты (42%). Глубина бронирований составляет 7-10 дней (+27% за год).

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Десять городов для Bleisure-путешествий

  1. Санкт-Петербург, 16%*
  2. Сочи, 11%
  3. Москва, 9%
  4. Казань, 4%
  5. Анапа, 3%
  6. Калининград, 3%
  7. Геленджик, 2,%
  8. Ялта, 2%
  9. Нижний Новгород, 2%
  10. Кисловодск, 2%
*По доле бронирований отелей и апартаментов для деловых поездок с захватом выходных дней от всех бронирований в городе
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