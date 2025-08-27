Ялта — в топе популярных киномаршрутов для летних путешествий

27 августа отмечают День Российского кино. Не секрет что кино до сих пор является одним из самых важнейших искусств для многих людей. Многим оно заменяет путешествия и приключения, которые не случились в реальной жизни. Но зачем заменять, если можно совмещать? Тем более, в случае с российским кино — ведь многие знаменитые кинофильмы снимались в интереснейших русских городах.