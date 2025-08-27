Ялта — в топе популярных киномаршрутов для летних путешествий

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления, связанные с кино, которые выбирались для путешествий летом 2025 года. Мы исключили из рейтинга Москву и Санкт-Петербург, хотя в этих городах снималось столько кинофильмов, что их трудно сосчитать. И тогда на первом месте оказалась Ялта, где снимались «Алые паруса, «Небесные ласточки» и «Сердца трех». На втором месте Ростов-на-Дону («Верные друзья», «Ко мне, Мухтар», «Бумер-2»), а на третьем — Нижний Новгород («Васса Железнова, «Сибирский цирюльник», «Три сестры»). Сколько же стоит возможность оказаться в городах — декорациях для известных фильмов?
Десять самых популярных киномаршрутов для летних путешествий:
