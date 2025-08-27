Прямо сейчас:
Новости Республики
Ялта - в топе популярных киномаршрутов для летних путешествий

Ялта — в топе популярных киномаршрутов для летних путешествий

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:48 27.08.2025

27 августа отмечают День Российского кино.  Не секрет что кино до сих пор является одним из самых важнейших искусств для многих людей. Многим оно заменяет путешествия и приключения, которые не случились в реальной жизни. Но зачем заменять, если можно совмещать? Тем более, в случае с российским кино — ведь многие знаменитые кинофильмы снимались в интереснейших русских городах.
  1. Ялта, Крым («Алые паруса, «Небесные ласточки»,  «Сердца трех» и др.) ― 5590 р. / 6 ночей*
  2. Ростов-на-Дону, Ростовская область («Верные друзья», «Ко мне, Мухтар», «Бумер-2» и др.) ― 4011 р. / 2 ночи
  3. Нижний Новгород, Нижегородская область («Сибирский цирюльник», «Три сестры» и др.) ― 6108 р. / 3 ночи
  4. Калининград, Калининградская область («Судьба человека», «Щит и меч» и др.) ― 4479 р. /5 ночей
  5. Ярославль,  Ярославская область («Афоня», «Экипаж», «Доктор Живаго» и др.) ― 4457 р. /3 ночи
  6. Тула,  Тульская область («Евдокия», «Свадьба» и др.) ― 4522 р. /2 ночи
  7. Псков,  Псковская область («Два капитана», «Андрей Рублев» и др.) ― 4553 р. /2 ночи
  8. Выборг,  Ленинградская область («Белая гвардия», «Женщина в белом» и др.) ― 7103 р. /2 ночи
  9. Суздаль, Владимирская область («Метель», «Россия молодая», «Чародеи» и др.) ― 8219 р. / 2 ночи
  10. Кострома, Костромская область («Снегурочка», «Юность Петра», «Жестокий романс» и др.) ― 4806 р. / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

