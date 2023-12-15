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Ялта — в топе популярных направлений для автопутешествий в декабре
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для автопутешествий в декабре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:05 15.12.2023

Какой же путешественник не любит быстрой езды? По данным РСТ в России — 42 миллиона потенциальных автопутешественников. И многие из этих людей готовы отправляться в путь на «железном коне» даже зимой. ТВИЛ  подсчитал, что количество автопутешественников в декабре 2023 года увеличилось на 15% по сравнению с декабрем прошлого года.  При этом средняя стоимость ночи проживания в декабре для автопутешественника выросла на 19%.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для путешествий на автомобиле в декабре 20у3 года, проанализировав заявки, где требовалась автопарковка. На первом месте Москва  с 14% бронирований автотуристами. На втором месте  Санкт-Петербург,  а на третьем  Сочи   (12% и 11% бронирований  соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для автопутешествий в декабре:

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1. Москва, Московская область ― 4443 р. / 3 ночи*
2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3790 р. / 3 ночи
3. Сочи, Краснодарский край ― 3675 р./ 4 ночи
4. Казань, Татарстан ― 4551 р. / 3 ночи
5. Краснодар, Краснодарский край ― 2790 р. / 2 ночи
6. Красная Поляна, Краснодарский край ― 9442 р. / 3 ночи
7. Ялта, Крым ― 4961 р. / 4 ночи
8. Геленджик, Краснодарский край ― 4467 р. / 4 ночи
9. Анапа, Краснодарский край ― 2953 р. / 4 ночи
10. Калининград, Калининградская область ― 2670 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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