Ялта — в топе популярных направлений для автопутешествий в декабре

Какой же путешественник не любит быстрой езды? По данным РСТ в России — 42 миллиона потенциальных автопутешественников. И многие из этих людей готовы отправляться в путь на «железном коне» даже зимой. ТВИЛ подсчитал, что количество автопутешественников в декабре 2023 года увеличилось на 15% по сравнению с декабрем прошлого года. При этом средняя стоимость ночи проживания в декабре для автопутешественника выросла на 19%.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле в декабре 20у3 года, проанализировав заявки, где требовалась автопарковка. На первом месте Москва с 14% бронирований автотуристами. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Сочи (12% и 11% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для автопутешествий в декабре:

1. Москва, Московская область ― 4443 р. / 3 ночи*

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3790 р. / 3 ночи

3. Сочи, Краснодарский край ― 3675 р./ 4 ночи

4. Казань, Татарстан ― 4551 р. / 3 ночи

5. Краснодар, Краснодарский край ― 2790 р. / 2 ночи

6. Красная Поляна, Краснодарский край ― 9442 р. / 3 ночи

7. Ялта, Крым ― 4961 р. / 4 ночи

8. Геленджик, Краснодарский край ― 4467 р. / 4 ночи

9. Анапа, Краснодарский край ― 2953 р. / 4 ночи

10. Калининград, Калининградская область ― 2670 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки