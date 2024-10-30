Ялта — в топе популярных направлений для автопутешествий в октябре

В старину говорили, что осень — это время бездорожья. В октябре и ноябре в сани садиться еще рано, а телеги уже вязнут. Октябрь двадцать первого века существенно отличается от своих прародителей. Конечно, слякоть, лужи и трясины подстерегают порой железные экипажи и сейчас — но только на грунтовых дорогах. А в остальном — даже в провинции дорожная инфраструктура с каждым годом становится все более комфортной. Так почему бы и не отправиться в путь? Вот только — куда?