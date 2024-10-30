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Ялта - в топе популярных направлений для автопутешествий в октябре
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для автопутешествий в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 30.10.2024

В старину говорили, что осень — это время бездорожья. В октябре и ноябре в сани садиться еще рано, а телеги уже вязнут. Октябрь двадцать первого века существенно отличается от своих прародителей. Конечно, слякоть, лужи и трясины подстерегают порой железные экипажи и сейчас — но только на грунтовых дорогах.  А в остальном — даже в провинции дорожная инфраструктура с каждым годом становится все более комфортной. Так почему бы и не отправиться в путь? Вот только — куда?

 Десять самых популярных направлений для автопутешествий в октябре:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3411 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 3344 р. / 5 ночей
  3. Москва, Московская область ―4893  р. /4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3553 р. /2 ночи
  5. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 3046 р. / 2 ночи
  6. Анапа, Краснодарский край ― 2543 р. / 5 ночей
  7. Геленджик, Краснодарский край ― 3516 р. / 3 ночи
  8. Красная Поляна, Краснодарский край ― 5048 р. / 4  ночи
  9. Ялта, Крым ― 3483 р. / 4 ночи
  10. Казань, Татарстан ― 3954 р. / 4 ночи
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*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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