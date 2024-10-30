Ялта — в топе популярных направлений для автопутешествий в октябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для автопутешествий в октябре 2024 года. Для этого на основе заявок выявили направления, где требовалась парковка. На первом месте оказался Санкт-Петербург за которым 17% бронирований в ноябре. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва (11% и 7% автопутешествий в октябре соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
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С тегами: Крым туристический