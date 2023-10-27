Ялта — в топе популярных направлений для автопутешествий в октябре

Приближается День автомобилиста, который в 2023 году пройдет 29 октября. Этот праздник часто сопровождают парады ретро-автомобилей, автобусов, другие активности. К этому дню полезно вспомнить, что автомобиль — это не роскошь, а лучший друг путешественника. По данным ТВИЛ. РУ, при заполнении заявок на бронирование, наличие автопарковки в месте размещения – требование, которое находится на третьем месте туристических запросов, опережая даже близость к морю.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для автопутешествий в октябре 2023 года. На первом месте Сочи с 19% бронирований, оговаривающих необходимость парковки, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (8% и 7% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для автопутешествий в октябре:

1. Сочи, Краснодарский край ― 3038 р./ 5 ночей*

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3145 р. / 3 ночи

3. Москва, Московская область ― 3671 р. / 3 ночи

4. Краснодар, Краснодарский край ― 2585 р. / 2 ночи

5. Анапа, Краснодарский край ― 2682 р. / 4 ночи

6. Геленджик, Краснодарский край ― 3009 р. / 3 ночи

7. Казань, Татарстан ― 3611 р. / 3 ночи

8. Кисловодск, Ставропольский край ― 3373 р. / 5 ночей

9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 3955 р. / 3 ночи

10. Ялта, Крым ― 3421 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки