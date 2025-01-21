Ялта — в топе популярных направлений для автопутешествий в январе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для автопутешествий в январе 2025 года. Для этого на основе заявок выявили направления, где при заселении предоставлялась парковка. На первом месте оказалась Москва, собравшая 9% бронирований автотуристов. На второе место вышел Санкт-Петербург за которым 8% бронирований в январе. На третьем месте Сочи, город, получивший 7% бронирований, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для автопутешествий в январе:
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С тегами: Крым туристический