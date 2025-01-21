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Ялта - в топе популярных направлений для автопутешествий в январе
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для автопутешествий в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:35 21.01.2025

Автотуризм в стране набирает обороты с каждым годом. Так, что даже зимой люди стремятся путешествовать, управляя «железным конем». Например, в январе 2025 года популярность автопутешествий выросла на 12% по сравнению с январем прошлого года.
  1. Москва, Московская область ― 6651  р. /3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5665 р. / 4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 5374 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 4012 р. /2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 6078 р. / 3 ночи
  6. Ялта, Крым ― 5213 р. / 4 ночи
  7. Геленджик, Краснодарский край ― 5220 р. / 4 ночи
  8. Красная Поляна, Краснодарский край ― 13586 р. / 4  ночи
  9. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 6560 р. / 3 ночи
  10. Кисловодск, Ставропольский край ― 5339 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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