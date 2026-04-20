Ялта — в топе популярных направлений для автотуризма в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:42 20.04.2026

20 апреля празднуют День поисков смысла жизни.  У каждого он свой, на мало кто будет отрицать, что, где бы ни был этот смысл, удобнее всего его искать на автомобиле — личном или арендованном. Именно так добираются до самых красивых и удивительных мест, куда не летят самолеты, не едут поезда и не ходят автобусы.  Куда же покатить искать смысл жизни в апреле?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для автопутешествий в апреле 2026 года, проанализировав заявки, в которых требовалась парковка. На первом месте Москва с 9% бронирований с парковкой в апреле, на втором Санкт-Петербург,  а на третьем   Сочи (7% и 6% соответственно).

Десять самых популярных направлений для  автопутешествий в апреле:

  1. Москва, Московская область ― 4629 р. /3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4358 р. / 3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3951 р. / 4 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 4636 р. / 3 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 3403 р. / 3 ночи
  6. Калининград, Калининградская область ― 3907 р. / 5 ночей
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 4594 р. / 5 ночей
  8. Ялта, Крым ― 5260 р. / 4 ночи
  9. Пятигорск, Ставропольский край ― 4202 р. / 4 ночи
  10. Геленджик, Краснодарский край ― 4745 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

