Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для автотуризма в апреле
Новости Республики
Ялта - в топе популярных направлений для автотуризма в апреле
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для автотуризма в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:13 16.04.2025

Автотуризм весной — один из самых удобных и экономных способов путешествия.  По данным информагентства Интерфакс в 2025 году число автомобильных маршрутов увеличилось в два раза. А в апреле можно ездить комфортно в условиях, когда уже не холодно, но еще и не жарко.  Куда же отправиться на «железном коне» в апреле?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для автопутешествий в апреле 2025 года, проанализировав заявки, в которых требовалась парковка. На первом месте  Санкт-Петербург,  с 8% автобронирований в апреле.  Второе место разделили Москва и   Сочи, собравшие по 7%. На третьем месте Краснодар, за которым 4% бронирований.

Десять самых популярных направлений для  автопутешествий в апреле:

Узнайте больше:  16 апреля - День Никиты. Водяной просыпается после зимы
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4206 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 4918 р. /3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3824 р. / 5 ночей
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3130 р. / 2 ночи
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 4516 р. / 5 ночей
  6. Казань, Татарстан ― 4588 р. / 3 ночи
  7. Калининград, Калининградская область ― 3498 р. / 5 ночей
  8. Ялта, Крым ― 4262 р. / 4 ночи
  9. Пятигорск, Ставропольский край ― 3855 р. / 5 ночей
  10. Геленджик, Краснодарский край ― 4038 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x