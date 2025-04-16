Ялта — в топе популярных направлений для автотуризма в апреле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для автопутешествий в апреле 2025 года, проанализировав заявки, в которых требовалась парковка. На первом месте Санкт-Петербург, с 8% автобронирований в апреле. Второе место разделили Москва и Сочи, собравшие по 7%. На третьем месте Краснодар, за которым 4% бронирований.

Десять самых популярных направлений для автопутешествий в апреле: