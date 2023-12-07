Ялта — в топе популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре

В декабре 2023 года популярность бронирования апартаментов повысилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным ТВИЛ. При том, что средняя стоимость ночи выросла на 15%. Почему так происходит? Видимо, дело в том, что большинство российских туристов стремятся к обособленному отдыху, несмотря на повышение его стоимости. Впрочем, в декабре средние цены всегда растут — так влияет приближение новогодних праздников.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования апартаментов в декабре 2023 года. На первом месте оказался Шерегеш c 6 % бронирований, на втором Сочи , а на третьем Сортавала в Карелии (5% и 4% бронирований соответственно).
Десять самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре:
1. Шерегеш, Кемеровская область ― 13740 р. / 4 ночи*
2. Сочи, Краснодарский край ― 5576 р./ 6 ночей
3. Сортавала, Карелия ― 8468 р. / 3 ночи
4. Осташков, Тверская область ― 10134 р. /4 ночи
5. Кисловодск, Ставропольский край ― 10885 р. / 5 ночей
6. Великий Устюг, Вологодская область ― 14200 р. / 3 ночи
7. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 17327 р. / 2 ночи
8. Ялта, Крым ― 8300 р. / 5 ночей
9. Анапа, Краснодарский край ― 4529 р./ 5 ночей
10. Лахденпохья, Карелия ― 6000р. / 3 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
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С тегами: Крым туристический