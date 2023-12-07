Ялта — в топе популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре

В декабре 2023 года популярность бронирования апартаментов повысилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным ТВИЛ. При том, что средняя стоимость ночи выросла на 15%. Почему так происходит? Видимо, дело в том, что большинство российских туристов стремятся к обособленному отдыху, несмотря на повышение его стоимости. Впрочем, в декабре средние цены всегда растут — так влияет приближение новогодних праздников.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования апартаментов в декабре 2023 года. На первом месте оказался Шерегеш c 6 % бронирований, на втором Сочи , а на третьем Сортавала в Карелии (5% и 4% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре:

1. Шерегеш, Кемеровская область ― 13740 р. / 4 ночи*

2. Сочи, Краснодарский край ― 5576 р./ 6 ночей

3. Сортавала, Карелия ― 8468 р. / 3 ночи

4. Осташков, Тверская область ― 10134 р. /4 ночи

5. Кисловодск, Ставропольский край ― 10885 р. / 5 ночей

6. Великий Устюг, Вологодская область ― 14200 р. / 3 ночи

7. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 17327 р. / 2 ночи

8. Ялта, Крым ― 8300 р. / 5 ночей

9. Анапа, Краснодарский край ― 4529 р./ 5 ночей

10. Лахденпохья, Карелия ― 6000р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки