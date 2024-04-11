Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в апреле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в отелях в апреле 2024 года. На первом месте традиционно Сочи с 16% отельных бронирований, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (15% и 11% апрельских бронирований в отелях соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле:
1. Сочи, Краснодарский край ― 3336 р. / 4 ночи*
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический