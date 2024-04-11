Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в апреле

Апрель — это разгар межсезонья. В это время не всегда можно быть уверенным в погоде, да и в собственном настроении. И тогда отель — это «спокойная гавань», место, где можно остаться, когда не хочется выходить на улицу, где всегда есть, чем заняться сегодня и возможности — строить планы на завтра. Не случайно согласно аналитическим данным ТВИЛ в марте 2024 года популярность бронирования отелей увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.