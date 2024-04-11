Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в апреле
актуально в республике
Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в апреле
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 11.04.2024

Апрель — это разгар межсезонья. В это время не всегда можно быть уверенным в погоде, да и в  собственном настроении.  И тогда отель — это «спокойная гавань», место, где можно остаться, когда не хочется выходить на улицу, где всегда есть, чем заняться сегодня и возможности — строить планы на завтра.   Не случайно согласно аналитическим данным ТВИЛ в марте 2024 года популярность бронирования отелей увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3350 р. / 3 ночи
3. Москва, Московская область ― 3520 р. /3 ночи
4. Геленджик, Краснодарский край ― 3512 р. / 3 ночи
5. Краснодар, Краснодарский край ― 2875 р. / 2 ночи
6. Анапа, Краснодарский край ― 3024 р. / 3 ночи
7. Казань, Татарстан ― 3591 р. / 3 ночи
8. Ялта, Крым ― 3594 р. / 4 ночи
9. Кисловодск, Ставропольский край ― 3939 р. / 5 ночей
10. Пятигорск, Ставропольский край ― 3096 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.