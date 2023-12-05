Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в декабре

Зима наступила — декабрь уже начался. Кто-то среди вьюги и снегопадов предпочитает сидеть дома, но есть и те, кто все равно хочет путешествовать. Тем более туда, где, может быть, более тепло. Однако конец года многих побуждает искать надежное пристанище, где можно будет не только ночевать, но и развлекаться, заниматься спортом, делать покупки, заботиться о себе. Все эти услуги предоставляют современные комфортные отели. При этом в декабре 2023 года популярность бронирования отелей повысилась на 26%, несмотря на то, что средняя стоимость ночи проживания в отелях тоже выросла — на 21%.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования отелей в декабре 2023 года. На первом месте Москва — с 18% бронирований декабря. На втором месте Санкт-Петербург , а на третьем Сочи (16% и 15% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в декабре:

1. Москва, Московская область ― 3644 р. / 3 ночи*

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3474 р. / 3 ночи

3. Сочи, Краснодарский край ― 3393 р./ 4 ночи

4. Красная Поляна, Краснодарский край ― 9361 р. / 3 ночи

5. Ялта, Крым ― 4863 р. / 4 ночи

6. Краснодар, Краснодарский край ― 2897 р. / 2 ночи

7. Геленджик, Краснодарский край ― 4072 р. / 3 ночи

8. Анапа, Краснодарский край ― 3272 р. / 4 ночи

9. Казань, Татарстан ― 3854 р. / 3 ночи

10. Пятигорск, Ставропольский край ― 4583 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки