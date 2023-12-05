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Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в декабре
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в декабре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 05.12.2023

Зима наступила — декабрь уже начался. Кто-то среди вьюги и снегопадов предпочитает сидеть дома, но есть и те, кто все равно хочет путешествовать.  Тем более туда, где, может быть, более тепло.  Однако конец года многих побуждает искать надежное пристанище, где можно будет не только ночевать, но и развлекаться, заниматься спортом, делать покупки, заботиться о себе. Все эти услуги предоставляют современные комфортные отели.  При этом в декабре 2023 года популярность бронирования отелей повысилась на 26%, несмотря на то, что  средняя стоимость ночи проживания в отелях тоже выросла — на 21%.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для  бронирования отелей в декабре 2023 года. На первом месте Москва — с 18% бронирований декабря. На втором месте Санкт-Петербург , а на третьем   Сочи   (16% и 15% бронирований  соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в декабре:

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1. Москва, Московская область ― 3644 р. / 3 ночи*
2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3474 р. / 3 ночи
3. Сочи, Краснодарский край ― 3393 р./ 4 ночи
4. Красная Поляна, Краснодарский край ― 9361 р. / 3 ночи
5. Ялта, Крым ― 4863 р. / 4 ночи
6. Краснодар, Краснодарский край ― 2897 р. / 2 ночи
7. Геленджик, Краснодарский край ― 4072 р. / 3 ночи
8. Анапа, Краснодарский край ― 3272 р. / 4 ночи
9. Казань, Татарстан ― 3854 р. / 3 ночи
10. Пятигорск, Ставропольский край ― 4583 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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