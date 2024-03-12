Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в марте

Когда хочется спокойного и расслабленного отдыха, многие предпочитают бронировать номера в отелях. Ни о чем не нужно беспокоиться, в доступности — все объекты туристической инфраструктуры. А в марте, если хочется отдыхать и расслабляться в шезлонге у воды, отели по климатическим причинам почти незаменимы. Не зря по данным ТВИЛ в марте 2024 года популярность бронирования отелей увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в отелях в марте 2024 года. На первом месте традиционно Сочи с 16% отельных бронирований, на втором Москва, а на третьем Санкт-Петербург (15% и 13% мартовских бронирований в отелях соответственно). Так в какую же сумму обойдется отдых в отеле в марте?

Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в марте:

1. Сочи, Краснодарский край ― 3076 р. / 4 ночи*

2. Москва, Московская область ― 3770 р. /2 ночи

3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2600 р. / 3 ночи

4. Краснодар, Краснодарский край ― 2843 р. / 2 ночи

5. Геленджик, Краснодарский край ― 3036 р. / 2 ночи

6. Красная Поляна, Краснодарский край ― 6767 р. /4 ночи

7. Анапа, Краснодарский край ― 2946 р. / 2 ночи

8. Ялта, Крым ― 4238 р. / 3 ночи

9. Пятигорск, Ставропольский край ― 1848 р. / 5 ночей

10. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 7409 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки