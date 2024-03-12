Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в марте
актуально в республике
Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в марте
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в марте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:16 12.03.2024

Когда хочется спокойного и расслабленного отдыха, многие предпочитают бронировать номера в отелях. Ни о чем не нужно беспокоиться, в доступности — все объекты туристической инфраструктуры.  А в марте, если хочется отдыхать и расслабляться в шезлонге у воды,  отели по климатическим причинам почти незаменимы.   Не зря по данным ТВИЛ в марте 2024 года популярность бронирования отелей увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха в отелях в марте 2024 года. На первом месте  традиционно  Сочи  с 16% отельных бронирований, на втором Москва, а на третьем  Санкт-Петербург  (15% и 13% мартовских бронирований в отелях соответственно). Так в какую же сумму обойдется отдых в отеле в марте?

Узнайте больше:  В Республике нет оснований для конфликтов между представителями конфессий - Муфтий Крыма

Десять самых популярных направлений для  бронирования отелей в марте:

1. Сочи, Краснодарский край ― 3076 р. / 4 ночи*
2. Москва, Московская область ― 3770 р. /2 ночи
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2600 р. / 3 ночи
4. Краснодар, Краснодарский край ― 2843 р. / 2 ночи
5. Геленджик, Краснодарский край ― 3036 р. / 2 ночи
6. Красная Поляна, Краснодарский край ― 6767 р. /4 ночи
7. Анапа, Краснодарский край ― 2946 р. / 2 ночи
8. Ялта, Крым ― 4238 р. / 3 ночи
9. Пятигорск, Ставропольский край ― 1848 р. / 5 ночей
10. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 7409 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.