Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в ноябре

Ноябрь — тот месяц, когда погода часто нас не радует. Пусть даже туристы прибывают в самый интересный город, о котором давно мечтали — холод и дождь могут корректировать планы на экскурсии и городские активности. Когда ветер гуляет по крышам — лучше всего быть под крышей, где расположено все, что нужно для жизни. Рестораны, кафе, салоны красоты и спа, магазины и многое другое — все это можно найти в отелях. В ноябре размещение в гостиницах и отелях популярно, несмотря на то, что средняя цена ночи увеличилась на 8% по сравнению с 2023 годом.