Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в ноябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в отелях в ноябре 2024 года. На первом месте Санкт-Петербург с 16% ноябрьских бронирований в отелях, на втором месте Сочи, а на третьем — Москва (15% и 14% ноябрьских бронирований в отелях соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в ноябре:
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С тегами: Крым туристический