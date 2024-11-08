Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в ноябре
актуально в республике
Ялта - в топе популярных направлений для бронирования отелей в ноябре
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:48 08.11.2024

Ноябрь — тот месяц, когда погода часто нас не радует.  Пусть даже туристы прибывают в самый интересный город, о котором давно мечтали — холод и дождь могут корректировать планы на экскурсии и городские активности.  Когда ветер гуляет по крышам — лучше всего быть под крышей, где расположено все, что нужно для жизни.  Рестораны, кафе, салоны красоты и спа, магазины и многое другое — все это можно найти в отелях. В ноябре размещение в гостиницах и отелях популярно, несмотря на то, что средняя цена ночи увеличилась на 8% по сравнению с 2023 годом.
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3036 р. / 3 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ―3206 р. / 4 ночи
  3. Москва, Московская область ― 3961 р. / 2 ночи
  4. Ялта, Крым ― 4513 р. / 4 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ―3240 р. / 2 ночи
  6. Геленджик, Краснодарский край ― 3580 р. / 3 ночи
  7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 5331 р. / 3 ночи
  8. Казань, Татарстан ―3594 р. / 4 ночи
  9. Кисловодск, Ставропольский край ― 4800 р. / 5 ночей
  10. Анапа, Краснодарский край ― 2238 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.