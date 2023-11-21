Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в ноябре

В ноябре путешественникам хочется тепла и комфорта, куда бы они не отправились. Поэтому бронирование отелей — напрашивающийся выбор. Сегодня хорошие отели предлагают самые разнообразные услуги — в том числе оздоровительные, косметологические и развлекательные. В основном отели предпочитают туристы, путешествующие в одиночестве. Их в структуре бронирований 85% и по сравнению с ноябрем 2022 года их число выросло на 50%. Популярны отели также у путешествующих компаниями, таких бронирующих 13% и их количество увеличилось на 6% по сравнению с прошлым годом.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования отелей в ноябре 2023 года. На первом месте Сочи с 15% ноябрьских бронирований в отелях, на втором Москва, а на третьем — Санкт-Петербург (14% и 13% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в ноябре:

1. Сочи, Краснодарский край ― 2999 р./ 4 ночи*

2. Москва, Московская область ― 3581 р. / 2 ночи

3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2816 р. / 3 ночи

4. Краснодар, Краснодарский край ― 2410 р. / 2 ночи

5. Геленджик, Краснодарский край ― 3496 р. / 2 ночи

6. Красная Поляна, Краснодарский край ― 3943 р. / 3 ночи

7. Казань, Татарстан ― 4220 р. / 2 ночи

8. Ялта, Крым ― 3050 р. / 3 ночи

9. Анапа, Краснодарский край ― 3099 р. / 3 ночи

10. Кисловодск, Ставропольский край ― 4054 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки