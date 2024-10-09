Ялта — в топе популярных направлений для бронирования отелей в октябре

Путешествия в октябре особенно комфортны, если у туриста есть уютное место, крыша над головой, где можно не только переночевать, но и поужинать, сходить в салон красоты, в бассейн или спа. Таких отелей на популярных туристических направлениях с каждым годом становится все больше.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в отелях в октябре 2024 года. На первом месте традиционно Сочи с 24% отельных бронирований, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (12% и 8% октябрьских бронирований в отелях соответственно). Так какую же сумму придется выложить за отдых в отеле в октябре?

Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в октябре:

Сочи, Краснодарский край ― 3300 р. / 6 ночей* Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3037 р. / 4 ночи Москва, Московская область ― 4134 р. /2 ночи Гагра, Абхазия ― 2789 р. / 6 ночей Геленджик, Краснодарский край ― 3875 р. / 4 ночи Красная Поляна, Краснодарский край ― 4882 р. /2 ночи Ялта, Крым ― 4014 р. / 5 ночей Казань, Татарстан ― 4739 р. / 3 ночи Краснодар, Краснодарский край ― 3078 р. / 2 ночи Кисловодск, Ставропольский край ― 4634 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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