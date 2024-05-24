Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в мае

Что заставляет человека отправляться в путь в одиночку? Иногда — желание самому прокладывать маршрут и не зависеть ни от кого, выбирая экскурсию или музей. Иногда — просто хочется побыть одному, открывая новые горизонты или навещая старые, но не забытые места. Во всяком случае, количество одиночных путешествий постоянно растет, по данным ТВИЛ, в мае 2024 количество одиночных бронирований увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом несмотря на то, что средняя стоимость ночи увеличилась на 18%.