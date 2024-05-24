Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в мае 2024 года. На первом месте Санкт-Петербург с 13% одиночных бронирований, на втором Москва, а на третьем — Сочи, а на (12% и 11% бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для одиночного отдыха в мае:
1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2810 р. / 4 ночи*
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С тегами: Крым туристический