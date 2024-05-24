Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в мае
актуально в республике
Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в мае
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 24.05.2024

Что заставляет человека отправляться в путь в одиночку? Иногда — желание самому прокладывать маршрут и не зависеть ни от кого, выбирая экскурсию или музей.  Иногда — просто хочется побыть одному, открывая новые горизонты или навещая старые, но не забытые места. Во всяком случае, количество одиночных путешествий постоянно растет, по данным ТВИЛ,   в мае  2024 количество одиночных бронирований увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом несмотря на то, что средняя стоимость ночи увеличилась на 18%.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для одиночных путешествий в мае 2024 года.  На первом месте Санкт-Петербург с 13% одиночных бронирований, на втором Москва, а на третьем —   Сочи, а на (12% и 11% бронирований  соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для одиночного отдыха в мае:

Узнайте больше:  18 мая - День Арины-рассадницы. Капуста да огурцы - в центре внимания

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2810 р. / 4 ночи*

2. Москва, Московская область ― 2855 р. /3 ночи
3. Сочи, Краснодарский край ― 2450 р. / 5 ночей
4. Калининград, Калининградская область ― 2255 р. /4 ночи
5. Анапа, Краснодарский край ― 1671 р. /5 ночей
6. Казань, Татарстан ― 3177 р. / 3 ночи
7. Ялта, Крым ― 2193 р. /  5 ночей
8. Краснодар, Краснодарский край ― 1946 р. /2 ночи
9. Пятигорск, Ставропольский край ― 1339 р. / 4 ночи
10. Кисловодск, Ставропольский край ― 2835 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.