Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в октябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных бронирований в октябре 2024 года. На первом месте Москва, за которой 16% одиночных бронирований в октябре. На втором месте Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург (15 и 13% одиночных бронирований в октябре соответственно).

Десять самых популярных направлений для одиночного отдыха в октябре: