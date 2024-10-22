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Ялта - в топе популярных направлений для одиночного отдыха в октябре
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:55 22.10.2024

Одиночество — это далеко не всегда плохо, иногда это дар, который помогает узнавать мир полнее. Путешествовать для собственного удовольствия, не отвлекаясь на чужие желания и маршруты.  Неудивительно, что популярность одиночных путешествий с каждым годом увеличивается, несмотря на то, что и цены на эту категорию проживания растут внушительнее всего. Так, стоимость ночи одиночного проживания в октябре увеличилась на 15% по сравнению с октябрем 2023 года.
  1. Москва, Московская область ― 3392 р. /3 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 2372 р. / 5 ночей
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2553 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 2332 р. /2 ночи
  5. Новосибирск, Новосибирская область ― 2530 р. / 3 ночи
  6. Пятигорск, Ставропольский край ― 2592 р. / 4 ночи
  7. Казань, Татарстан ― 2739 р. / 4 ночи
  8. Калининград, Калининградская область ― 2504 р. / 4 ночи
  9. Ялта, Крым ― 2380 р. / 7 ночей
  10. Кисловодск, Ставропольский край ― 2839 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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