Ялта — в топе популярных направлений для одиночных поездок в январе

Поездки в одиночку становятся с каждым годом все популярнее. В январе 2025 года, по данным ТВИЛ, их востребованность увеличилась на 18%. И дело здесь скорее не в том, что такие путешествия дешевле: разница в цене между одноместным и двухместным номером не так уж и велика. Скорее — в том, что так только сам турист решает, куда именно едет, где останавливается, как питается и какие экскурсии заказывает.