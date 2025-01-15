Ялта — в топе популярных направлений для одиночных поездок в январе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в январе 2025 года. Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург, собравшие по 15% одиночных бронирований января. На втором месте Сочи, а на третьем — Краснодар (10% и 3% одиночных бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе:
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С тегами: Крым туристический