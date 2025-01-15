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Ялта - в топе популярных направлений для одиночных поездок в январе
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для одиночных поездок в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 15.01.2025

Поездки в одиночку становятся с каждым годом все популярнее. В январе 2025 года, по данным ТВИЛ, их востребованность увеличилась на 18%.  И дело здесь скорее не в том, что такие путешествия дешевле: разница в цене между одноместным и двухместным номером не так уж и велика. Скорее — в том, что так только сам турист решает, куда именно едет, где останавливается, как питается и какие экскурсии заказывает.
  1. Москва, Московская область ― 3752 р. /3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2679 р. / 4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ―2939 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ―1790 р. / 4 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 2705 р. / 4 ночи
  6. Калининград, Калининградская область ― 2577 р. / 4 ночи
  7. Анапа, Краснодарский край ―2327 р. / 4 ночи
  8. Красная Поляна, Краснодарский край― 7215  р. /3 ночи
  9. Ялта, Крым ― 2535 р. / 3 ночи
  10. Кисловодск, Ставропольский край ― 2920 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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