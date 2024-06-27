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Ялта — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июне
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:12 27.06.2024

Один из трендов современности — одиночные путешествия. Их популярность растет с каждым годом. Возможно, дело в том, что в одиночку отдыхать гораздо комфортнее — только сам путешественник определяет свой бюджет, маршрут и возможные отклонения от него.  Куда же хотят отправиться одинокие странники в июне?

1. Сочи, Краснодарский край ―2403 р. / 6 ночей*
2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2948 р. / 4 ночи
3. Москва, Московская область ― 2878 р. /3 ночи
4. Анапа, Краснодарский край ―1790 р. / 8 ночей
5. Казань, Татарстан ― 3187 р. / 3 ночи
6. Ялта, Крым ― 2249 р. / 6 ночей
7. Геленджик, Краснодарский край ― 2627 р. / 7 ночей
8. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 2183 р. / 3 ночи
9. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3507 р. / 2 ночи
10. Калининград, Калининградская область ― 2686 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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