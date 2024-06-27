Ялта — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июне

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в июне 2024 года. На первом месте — Сочи, собравший 15% июньских одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Москва (14% и 9% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в июне:
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С тегами: Крым туристический