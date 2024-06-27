Ялта — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июне

Один из трендов современности — одиночные путешествия. Их популярность растет с каждым годом. Возможно, дело в том, что в одиночку отдыхать гораздо комфортнее — только сам путешественник определяет свой бюджет, маршрут и возможные отклонения от него. Куда же хотят отправиться одинокие странники в июне?