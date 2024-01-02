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Ялта — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в январе
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:02 02.01.2024

2 января, сразу после наступления Нового года, отмечают День интроверта. Возможно, в это время все мы немножко интроверты — успели устать от веселья и шумных компаний, хотим побыть немного наедине с собой. А лучший способ погрузиться в себя и в мир вокруг — это путешествие. Так почему бы не отправиться в Новом году в новый путь?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных в январе. Первое место разделили два города: Москва и Сочи с 16% одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Казань (12% и 2% бронирований соответственно).

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Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе:

1. Москва, Московская область ― 2952 р. / 5 ночей*
2. Сочи, Краснодарский край ― 2012 р./ 6 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2998 р. / 5 ночей
4. Казань, Татарстан ― 2761 р. / 5 ночей
5. Анапа, Краснодарский край ― 2119 р./ 6 ночей
6. Владивосток, Приморский край ― 3834 р. / 3 ночи
7. Краснодар, Краснодарский край ― 2642 р. / 2 ночи
8. Екатеринбург, Свердловская область ―1815 р. / 4 ночи
9. Ялта, Крым ― 2256 р. / 4 ночи
10 Красная Поляна, Краснодарский край ― 6011 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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