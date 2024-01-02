Ялта — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в январе

2 января, сразу после наступления Нового года, отмечают День интроверта. Возможно, в это время все мы немножко интроверты — успели устать от веселья и шумных компаний, хотим побыть немного наедине с собой. А лучший способ погрузиться в себя и в мир вокруг — это путешествие. Так почему бы не отправиться в Новом году в новый путь?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных в январе. Первое место разделили два города: Москва и Сочи с 16% одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Казань (12% и 2% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе:

1. Москва, Московская область ― 2952 р. / 5 ночей*

2. Сочи, Краснодарский край ― 2012 р./ 6 ночей

3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2998 р. / 5 ночей

4. Казань, Татарстан ― 2761 р. / 5 ночей

5. Анапа, Краснодарский край ― 2119 р./ 6 ночей

6. Владивосток, Приморский край ― 3834 р. / 3 ночи

7. Краснодар, Краснодарский край ― 2642 р. / 2 ночи

8. Екатеринбург, Свердловская область ―1815 р. / 4 ночи

9. Ялта, Крым ― 2256 р. / 4 ночи

10 Красная Поляна, Краснодарский край ― 6011 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки