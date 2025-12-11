Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в декабре

Прямо сейчас:
Наступила зима: снег, ветер и холод, конечно — не всегда создают подходящее настроение для путешествий. Но отправляться в дорогу дружной компанией — это возможность теплой атмосферы даже в студеную зимнюю пору.  Компании — это, как правило, общие приоритеты и вкусы, это люди, которые всегда смогут договориться, как провести следующий день: на экскурсии, на прогулке или просто ничего не делая, за разговором у печки или камина.  Куда же отправляются компании в декабре?
  1. Москва, Московская область ― 7873 р. / 3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5956 р. / 4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 8709 р./ 4 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 9035 р. / 3 ночи
  5. Ялта, Крым ― 5671 р. / 4 ночи
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 4964 р. / 2 ночи
  7. Калининград, Калининградская область ― 7467 р. / 4 ночи
  8. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 10640 р. / 3 ночи
  9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 9672 р. / 5 ночей
  10. Анапа, Краснодарский край ― 3955 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

