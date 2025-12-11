Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха компаниями в декабре 2025 года. На первом месте Москва с 11% бронирований, на втором Санкт-Петербург, а на третьем Сочи (10% и 5% бронирований компаниями соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре: