Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в декабре

Зимний отдых компаниями — что может быть лучше? Ведь компания обычно собирается, исходя из общих вкусов и интересов, а это значит, что возможность разногласий, когда одни хотят играть в настолки, а другие — кататься на лыжах, резко снижается. Люди, знающие друг друга, всегда могут договориться. Правда, жаль, что год от года отдыхающие компании становятся меньше — так, в декабре 2023 года количество человек в «компанейских» заявках снизилось на 6% по сравнению с декабрем прошлого года. Зато популярность бронирований компаниями увеличилась на 14%, несмотря на то, что средняя стоимость ночи выросла на 21%, если сравнивать с предыдущим декабрем.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха компаниями в декабре 2023 года. На первом месте Санкт-Петербург с 13% бронирований декабря. На втором месте Москва, а на третьем Сочи (10% и 7% бронирований компаниями соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5911 р. / 3 ночи*

2. Москва, Московская область ― 7690 р. / 3 ночи

3. Сочи, Краснодарский край ― 6306 р./ 4 ночи

4. Казань, Татарстан ― 5820 р. / 3 ночи

5. Ялта, Крым ― 6159 р. / 4 ночи

6. Геленджик, Краснодарский край ― 4688 р. / 4 ночи

7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 10600 р. / 3 ночи

8. Калининград, Калининградская область ― 5181 р. / 5 ночей

9. Минск, Беларусь ― 9349 р. / 3 ночи

10. Краснодар, Краснодарский край ― 3876 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки