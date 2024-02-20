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Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в феврале
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:47 20.02.2024

Друзья — это те, с кем нравится проводить время, обмениваться мыслями и впечатлениями, с кем хорошо особенно хорошо вместе путешествовать. Всегда,  даже в феврале.  Пусть этот месяц и не самый красочный, зато это время зимних видов спорта, интересных экскурсий, поездок, которые потом так здорово обсуждать в дружеской компании.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для путешествий компаниями в феврале 2024 года. На первом месте оказалась Москва с 9%  бронирований.    На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем  Сочи  (7% и 6% бронирований компаниями соответственно).  Мы видим, что отдых с друзьями обойдется дороже, поскольку заказывается больше спальных мест, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Итак, сколько будут стоить «компанейские» путешествия в феврале?

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Десять самых популярных направлений для путешествий компаниями в феврале:

1. Москва, Московская область ― 5527 р. /2 ночи*
2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4138 р. / 3 ночи
3. Сочи, Краснодарский край ― 4630 р. / 3 ночи
4. Казань, Татарстан ― 4186 р. / 2 ночи
5. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 10796 р. / 3 ночи
6. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8333 р. / 5 ночей
7. Калининград, Калининградская область ― 2545 р. / 4 ночи
8. Ялта, Крым ― 4390 р. / 3 ночи
9. Шерегеш, Кемеровская область ― 12742 р. / 6 ночей
10. Мурманск, Мурманская область ― 5870 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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