Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в феврале

Друзья — это те, с кем нравится проводить время, обмениваться мыслями и впечатлениями, с кем хорошо особенно хорошо вместе путешествовать. Всегда, даже в феврале. Пусть этот месяц и не самый красочный, зато это время зимних видов спорта, интересных экскурсий, поездок, которые потом так здорово обсуждать в дружеской компании.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий компаниями в феврале 2024 года. На первом месте оказалась Москва с 9% бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Сочи (7% и 6% бронирований компаниями соответственно). Мы видим, что отдых с друзьями обойдется дороже, поскольку заказывается больше спальных мест, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Итак, сколько будут стоить «компанейские» путешествия в феврале?

Десять самых популярных направлений для путешествий компаниями в феврале:

1. Москва, Московская область ― 5527 р. /2 ночи*

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4138 р. / 3 ночи

3. Сочи, Краснодарский край ― 4630 р. / 3 ночи

4. Казань, Татарстан ― 4186 р. / 2 ночи

5. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 10796 р. / 3 ночи

6. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8333 р. / 5 ночей

7. Калининград, Калининградская область ― 2545 р. / 4 ночи

8. Ялта, Крым ― 4390 р. / 3 ночи

9. Шерегеш, Кемеровская область ― 12742 р. / 6 ночей

10. Мурманск, Мурманская область ― 5870 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки