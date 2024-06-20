Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в июне

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха компаниями в июне 2024 года. География поездок весьма обширна и разбросана. На первом месте оказался Санкт-Петербург с 13% бронирований компаниями, на втором Сочи, а на третьем — Москва (9% и 5% бронирований компаниями соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне:
1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 7067 р. / 4 ночи*
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С тегами: Крым туристический