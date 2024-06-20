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Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в июне
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:13 20.06.2024

Друзья и лето — «две вещи совместимые» с самого детства.  Но и во взрослом возрасте многие предпочитают отдыхать именно с друзьями: это и веселее и дешевле. С близкими людьми легче договариваться о маршрутах, о логистике, а также о планах поездки.

2. Сочи, Краснодарский край ― 4799 р. / 6 ночей
3. Москва, Московская область ― 5788 р. /2 ночи
4. Анапа, Краснодарский край ― 4512 р. / 6 ночей
5. Геленджик, Краснодарский край ― 5263 р. / 5 ночей
6. Казань, Татарстан ― 6754 р. / 3 ночи
7. Калининград, Калининградская область ― 4682 р. /4 ночи
8. Ялта, Крым ― 5285 р. / 5 ночей
9. Кабардинка, Краснодарский край ― 4659 р. / 4 ночи
10. Кисловодск, Ставропольский край ― 5127 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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