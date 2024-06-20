Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в июне

Друзья и лето — «две вещи совместимые» с самого детства. Но и во взрослом возрасте многие предпочитают отдыхать именно с друзьями: это и веселее и дешевле. С близкими людьми легче договариваться о маршрутах, о логистике, а также о планах поездки.