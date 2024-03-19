Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в марте

Весна — веселое время года, а в дружеской компании еще веселее делать все: открывать новое, путешествовать, развлекаться. При этом отдыхать компаниями еще и дешевле, ведь доля одного человека в снятой большой квартире или даже коттедже для крупной компании может стоить меньше, чем если бы он бронировал номер в отеле на 1-2 человек. Не зря популярность отдыха компаниями в этом марте по данным ТВИЛ, увеличилась на 13% по сравнению с мартом 2023 года.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха компаниями в марте 2024 года. На первом месте оказалась Москва с 11% «компанейских» бронирований марта, на втором Санкт-Петербург , а на третьем — Сочи, а на третьем — Москва (8% и 7% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в марте:

1. Москва, Московская область ― 6562 р. /3 ночи*

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3645 р. / 3 ночи

3. Сочи, Краснодарский край ― 4414 р. / 4 ночи

4. Казань, Татарстан ― 4685 р. / 2 ночи

5. Калининград, Калининградская область ― 4624 р. / 5 ночей

6. Минск, Беларусь ― 5430 р. / 3 ночи

7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8260 р. / 4 ночи

8. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 10321 р. / 4 ночи

9. Ялта, Крым ― 3195 р. / 2 ночи

10. Геленджик, Краснодарский край ― 3605 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки