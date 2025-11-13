Прямо сейчас:
Ялта - в топе популярных направлений для отдыха компаниями в ноябре
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:01 13.11.2025

Ноябрь — месяц темный и холодный. Но тепло и свет дружбы способны это исправить. Поэтому многие предпочитают путешествовать в ноябре компаниями. В текущем месяце популярность таких поездок выросла на 17% по сравнением с ноябрем прошлого года. Куда же отправляются компании друзей?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для бронирования   компаниями в ноябре 2025 года. На первом месте   Санкт-Петербург, город за которым 9% подобных бронирований . На втором месте Москва, а на третьем — Сочи (7% и 6% ноябрьских бронирований компаниями соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в ноябре:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4945 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 7109 р. /3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 4364 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 5151 р. /2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 5407 р. / 3 ночи
  6. Ялта, Крым ― 4774 р. / 3 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 5997 р. /3 ночи
  8. Геленджик, Краснодарский край ― 4210 р. /3 ночи
  9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 5572 р. /3 ночи
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 4151 р. /4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

