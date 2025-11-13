Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в ноябре

Ноябрь — месяц темный и холодный. Но тепло и свет дружбы способны это исправить. Поэтому многие предпочитают путешествовать в ноябре компаниями. В текущем месяце популярность таких поездок выросла на 17% по сравнением с ноябрем прошлого года. Куда же отправляются компании друзей?