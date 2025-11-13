Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в ноябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования компаниями в ноябре 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург, город за которым 9% подобных бронирований . На втором месте Москва, а на третьем — Сочи (7% и 6% ноябрьских бронирований компаниями соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в ноябре:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический