Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в октябре
Новости Республики
Ялта - в топе популярных направлений для отдыха компаниями в октябре

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:55 09.10.2025

Октябрь — это месяц когда уже начинает холодать. И согреть души может дружеское путешествие в теплой компании.  При этом радует еще и то, что, как правило, компаниями жить не только весело, но и экономно.   Вероятно, поэтому за год количество людей в компаниях, бронирующих жилье в октябре, увеличилось на 10%.
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4875 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4460 р. / 5 ночей
  3. Москва, Московская область ― 6288 р. /3 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 4129 р. /2 ночи
  5. Ялта, Крым ― 5125 р. / 7 ночей
  6. Казань, Татарстан ― 6151 р. / 2 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 4843 р. / 6 ночей
  8. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 9073 р. /3 ночи
  9. Калининград, Калининградская область ― 5605 р. /5 ночей
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 4955 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x