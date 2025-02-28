Ялта — в топе популярных направлений для отдыха на природе в феврале

28 февраля отмечают День ухода зимы. Для большинства годов (кроме високосных) это и правда последний зимний день. Насладиться зимней природой хорошо в лесу, на побережье, в горах — но многие любят, чтобы при этом был доступ к комфортным условиям проживания. Большинство направлений сегодня могут обеспечить такие условия.