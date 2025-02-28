Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для отдыха на природе в феврале
Новости Республики
Ялта - в топе популярных направлений для отдыха на природе в феврале
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха на природе в феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 28.02.2025

28 февраля отмечают День ухода зимы. Для большинства годов (кроме високосных)  это и правда последний зимний день. Насладиться зимней природой хорошо в лесу, на побережье, в горах — но многие любят, чтобы при этом был доступ к комфортным условиям  проживания. Большинство направлений сегодня могут обеспечить такие условия.
  1. Сочи, Краснодарский край ― 3375 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 4177 р. /2 ночи
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3572 р. / 3 ночи
  4. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8542 р. /4 ночи
  5. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 11506 р. / 3 ночи
  6. Казань, Татарстан― 3543 р. / 3 ночи
  7. Ялта, Крым ― 3247 р. / 3 ночи
  8. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 8586 р. / 4 ночи
  9. Зеленоградск, Калининградская область ― 4278 р. /4 ночи
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 2701 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x