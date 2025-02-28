Ялта — в топе популярных направлений для отдыха на природе в феврале

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в феврале 2025 года, где лес или парк были бы не дальше, чем в 500 м. На первом месте Сочи с 10% февральских «природных» бронирований, второе место делят такие регионы, как Москва и Санкт-Петербург , собравшие по 8% бронирований. На третьем месте — Красная Поляна, за которой 4% бронирований, где в доступности парки и леса, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха на природе в феврале:
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С тегами: Крым туристический