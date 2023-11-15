Ялта — в топе популярных направлений для отдыха на зимние каникулы

Ноябрь — это уже дедлайн для планирования отдыха на Новый год и зимние каникулы. Не зря специалисты турбизнеса советуют бронировать «горячие» зимние деньки в конце сентября и начале октября — сейчас многие интересные места уже заняты, а на остальные начинают повышаться цены. И все-таки еще можно успеть… вот только куда?

Российский сервис ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха на зимние каникулы в период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. На первом месте неожиданно оказался Санкт-Петербург, за которым 15% новогодних бронирований, он всего на один процент опередил Сочи с 14%. И на третьем месте Москва, которую забронировали 12% отдыхающих в на Новый год и Рождество, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для отдыха на новогодние каникулы:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5221 р. / 4 ночи*

2. Сочи, Краснодарский край ― 4333 р. / 5 ночей

3. Москва, Московская область ― 5352 р. / 4 ночи

4. Казань, Татарстан ― 5901 р. / 3 ночи

5. Геленджик, Краснодарский край ― 4377 р. / 4 ночи

6. Кисловодск, Ставропольский край ― 5477 р. / 5 ночей

7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 12015 р. / 4 ночи

8. Ялта, Крым ― 4503 р. / 5 ночей

9. Анапа, Краснодарский край ― 3226 р. / 4 ночи

10. Калининград, Калининградская область ― 3541 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки