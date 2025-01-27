Ялта — в топе популярных направлений для отдыха парами в январе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха парами в январе 2025 года. На первом месте Москва с 13% бронирований парами в январе, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (11% и 9% январских бронирований парами соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха парами в январе:
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С тегами: Крым туристический