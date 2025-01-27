Ялта — в топе популярных направлений для отдыха парами в январе

Если отдыхать с дорогим человеком — даже январь становится теплее. Вместе с любимыми все интереснее — моря, горы, города и их дальние окраины. Неудивительно, что в январе 2025 года популярность поездок парами выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Куда же лучше отправиться в путешествие вдвоем?