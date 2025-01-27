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Ялта - в топе популярных направлений для отдыха парами в январе
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха парами в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:42 27.01.2025

Если отдыхать с дорогим человеком — даже январь становится теплее.  Вместе с любимыми все интереснее — моря, горы, города и их дальние окраины. Неудивительно, что в январе 2025 года популярность поездок парами выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.   Куда же лучше отправиться в путешествие вдвоем?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха парами в январе 2025 года. На первом месте    Москва  с 13% бронирований парами в январе, на втором Санкт-Петербург, а на третьем —   Сочи   (11% и 9% январских бронирований парами соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для отдыха парами в январе:

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  1. Москва, Московская область ― 5312 р. /2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4396 р. / 3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 4360 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3521 р. / 2 ночи
  5. Ялта, Крым ― 4365 р. /4 ночи
  6. Казань, Татарстан ― 4908 р. /3 ночи
  7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8293 р. / 4 ночи
  8. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5343 р. / 3 ночи
  9. Кисловодск, Ставропольский край ― 4761 р. / 5 ночей
  10. Геленджик, Краснодарский край ― 4021 р. / 4 ночи
источник: пресс-служба ТВИЛ 
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