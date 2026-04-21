Ялта — в топе популярных направлений для отдыха рядом с кафе в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:09 21.04.2026

21 апреля празднуют Международный день пряника, а также День трюфелей кешью в шоколаде.  Можно по-разному смотреть на сладкие десерты, однако вкусно поесть любят многие и хорошая еда — один из компонентов отдыха. Поэтому, когда выбирают место для размещения, уточняют, можно ли поблизости найти хорошие кафе, столовые или рестораны. Итак, какие же маршруты предполагают отдых поблизости от заведений общепита?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления для отдыха в апреле 2026 года, где заведения общепита расположены не дальше 500 метров  от мест размещения. На первом месте  —  Санкт-Петербург с 13% таких бронирований в апреле. На втором месте Москва, а на третьем —  Сочи  (11% и 8% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для отдыха рядом с кафе в апреле:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3807 р. / 3 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 4522 р. / 3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3553 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3237 р. / 3 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 4568 р. /3 ночи
  6. Ялта, Крым ― 3571 р. /4 ночи
  7. Калининград, Калининградская область ― 4056 р. / 5 ночей
  8. Кисловодск, Ставропольский край ― 4161 р. /5 ночей
  9. Геленджик, Краснодарский край ― 4338 р. /4 ночи
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 3896 р. /5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

реклама в крыму

