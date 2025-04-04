Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в апреле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха с детьми в апреле 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург, собравший 13% всех бронирований с детьми. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва (10% и 8% бронирований с детьми соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в апреле: