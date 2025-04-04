Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в апреле
Новости Республики
Ялта - в топе популярных направлений для отдыха с детьми в апреле
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:34 04.04.2025

Весна — время, когда все растет. А дети прекрасно растут, когда они развиваются под заботливым присмотром родителей, при этом один из самых лучших способов такого развития — это совместные путешествия.  В апреле погода уже позволяет долгие прогулки и это неплохое время для поездок с детьми. Куда же именно поехать?
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4548 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4327 р./ 5 ночей
  3. Москва, Московская область ― 5698 р. / 3 ночи
  4. Кисловодск, Ставропольский край ― 4970 р. / 6 ночей
  5. Казань, Татарстан ― 5100 р. / 3 ночи
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 4188 р. / 2 ночи
  7. Ялта, Крым ― 4285 р. / 5 ночей
  8. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5628 р. / 3 ночи
  9. Калининград, Калининградская область ― 3910 р. / 5 ночей
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 4394 р. / 5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x