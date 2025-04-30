Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха с детьми в мае 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург, собравший 14% всех бронирований с детьми, на втором месте Сочи, на третьем Москва (9% и 6% бронирований с детьми в мае соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в мае: