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Ялта - в топе популярных направлений для отдыха с детьми в мае
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:32 30.04.2025

Дети, как правило, любят путешествовать.  Особенно, если родители при этом заинтересованы в том, чтобы показать им новые места, подарить новые впечатления.  Родители все чаще стремятся брать детей с собой в поездки — в мае 2025 года популярность поездок с детьми выросла на 10% по сравнению с маем прошлого года.
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6237 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4351 р./ 6 ночей
  3. Москва, Московская область ― 5927 р. / 3 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 7140 р. / 3 ночи
  5. Ялта, Крым ― 4678 р. / 5 ночей
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 4916 р. / 3 ночи
  7. Геленджик, Краснодарский край ― 4698 р. / 4 ночи
  8. Кисловодск, Ставропольский край ― 4887 р. / 5 ночей
  9. Анапа, Краснодарский край ― 4951 р. / 5 ночей
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 4896 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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