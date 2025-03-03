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Ялта - в топе популярных направлений для отдыха с детьми в марте
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в марте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:54 03.03.2025

Дети, как известно, цветы жизни, а весна это как раз пора — цветения.  Весна — подходящее время, чтобы путешествовать с детьми, показывать им новые места, рассказывать истории. Не зря, по данным ТВИЛ, в марте 2025 года популярность поездок с детьми выросла на 13% по сравнению с мартом прошлого года.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для отдыха с детьми в марте 2025 года. На первом месте Сочи с 11% бронирований с детьми.Второе место разделили   Санкт-Петербург и Москва, собравшие по 10% бронирований, а на третьем месте Казань, город, за которым 4% бронирований с детьми в марте.

Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте:

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  1. Сочи, Краснодарский край ― 4289 р./ 4 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4211 р. / 4 ночи
  3. Москва, Московская область ― 5705 р. / 3 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 4545 р. / 3 ночи
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 4877 р. / 6 ночей
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 3913 р. / 2 ночи
  7. Ялта, Крым ― 5448 р. / 3 ночи
  8. Калининград, Калининградская область ― 4291 р. / 4 ночи
  9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 12322 р. / 5 ночей
  10. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4676 р. / 3 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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