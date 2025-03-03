Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в марте

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха с детьми в марте 2025 года. На первом месте Сочи с 11% бронирований с детьми.Второе место разделили Санкт-Петербург и Москва, собравшие по 10% бронирований, а на третьем месте Казань, город, за которым 4% бронирований с детьми в марте.

Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте: